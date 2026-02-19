Concluir una carrera universitaria después de varios años de esfuerzo constituye, en la actualidad, una de las metas más significativas a nivel personal. No obstante, con el propósito de profundizar y perfeccionar los conocimientos obtenidos tras la graduación, numerosos profesionales deciden seguir formándose conforme a las disposiciones académicas vigentes.

¿SUEÑAS CON TAILANDIA? DESCUBRE CÓMO OBTENER UNA BECA TOTAL PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

En cuanto a las alternativas de especialización impulsadas con respaldo estatal, recientemente ha despertado interés una convocatoria proveniente de Tailandia: se trata de becas integrales para cursar estudios de posgrado, que cubren la totalidad de los gastos y están orientadas a perfiles profesionales que cumplan determinados requisitos.

Las oportunidades de poder especializarte en diversas carreras universitarias, han llegado a Perú oficialmente, y esto gracias a lanzamiento del Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) que ofrece subvenciones para estudiar un posgrado (programa de formación y especialización) con todos los gastos cubiertos.

A través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) que se encargará de preseleccionar a los candidatos, hoy se conoce que hasta las 11.59 p.m. del miércoles 18 de febrero, los “profesionales con grado de bachiller y que cuenten con experiencia o interés en áreas vinculadas al desarrollo sostenible, políticas públicas, innovación y bienestar social”, pueden postular al TIPP 2026, e inicialmente completar el formulario habilitado en línea.

Tras cumplir con dicho paso, también debe llenarse correctamente el siguiente documento, y terminar adjuntando en un solo PDF y enviarlo a través de Mesa de Partes Virtual del Pronabec, estos documentos que validan tu formación académica:

Informe médico

Transcripción académica del grado de bachiller

Certificado de bachiller

Carta de recomendación de al menos tres personas

Demostrar buen dominio de inglés a través de alguna prueba de suficiencia de idioma como TOEFL o IELTS

“El Pronabec revisará los expedientes de los postulantes para verificar que cumplan con los requisitos y enviará la lista de preseleccionados a la Embajada de Tailandia en Perú“, figura puntualizado por parte de la entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), haciendo hincapié además en que hasta las 11.59 p.m. del miércoles 18 de febrero, todos los profesionales interesados podrán postular al TIPP 2026 sin costo alguno, y virtualmente.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS OTORGADOS PARA EL POSGRADO EN TAILANDIA Y SUS PROGRAMAS ELEGIBLES

Beneficios de beca tailandesa

- Pasajes aéreos de ida y vuelta

- Gastos mensuales de manutención

- Alojamiento

- Libros y asignación para la tesis

- Costo de matrícula

- Costo de visa tailandesa (si corresponde)

- Seguro

Programas elegibles para posgrado

- Economía de Suficiencia

- Filosofía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- Resiliencia Climática

- Agricultura y Seguridad Alimentaria

- Comercio y Economía

- Desarrollo Inclusivo

- Salud y Bienestar y Ciencia

- Tecnología e Innovación para el Desarrollo

