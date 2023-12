Los programas culinarios vienen siendo un verdadero éxito, tanto en la televisión como en YouTube. Un gran ejemplo de ello es el Gran Chef Famosos, espacio que es transmitido por la Latina y ha sabido ganarse la atención y el cariño de los peruanos. En este contexto, América TV también estrenará un contenido enfocado en la gastronomía, el cual se llamará “En la mesa” y será conducido por Jaime Choca Mandros. Sin embargo, este último pasó un momento incómodo en Instagram debido a este lanzamiento.

Así respondió Choca Mandros a usuaria de Instagram que criticó nuevo programa “En la mesa”

El popular Choca dio el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: “MUY PRONTO!!! Pero hoy quiero decir GRACIAS!! Porque mi casa @americatelevision vuelve a confiar en mi para un nuevo proyecto que une mis dos pasiones la gastronomía y la televisión. Este 2024 llegará #EnlaMesa un programa que prometo re valorará la cultura gastronómica del Perú buscando lo mejor de la comida peruana en todas las provincias, ahora quiero agradecer a mis amigos que hicieron posible este reel mis invitados @veronicalinaresc una amiga hermana hace 20 años, @deyvisorosco por darte tiempo y tener paciencia, a @francescodsanctis porque para mí es uno de los mejores chef de la nueva generación”.

Asimismo, el conductor añadió en esta publicación: “Gracias a @algar.david porque tu creatividad es interminable como tu disposición, a @wilder_pacherres porque sin buena música no hay vida a @gianpaniagua porque lo visualizaste y se hizo a #ricardo por el detalle en la dirección, gracias a todo al equipo de América y al equipo de la preventa 2024 que logró un año más un trabajo impecable @irmawon @lore_lina @lau.pachecoo @jaffrita @apedrog22 @jefersontapia.e @chatamonika @abelevanm @virnarubio Gracias Dios por darme un buen equipo!!! Y por permitirme luego de estudiar poder llevar cultura gastronómica y entretenimiento en un solo proyecto”.

Sin embargo, una de las críticas pareció haber incomodado a Mandros, quien decidió contestarle de la siguiente manera:

(Foto: captura Instagram)





¿De qué se tratará “En la mesa”?

Durante el evento de preventa de América TV, Choca Mandros fue consultado sobre el nuevo programa “En la mesa” que se realizará en el 2024. El productor contó detalles de lo que será el nuevo espacio de cocina indicando que tendrá invitados, con quienes podrá charlar mientras preparan el almuerzo.

“No solo vamos a tener la gastronomía peruana como el eje fundamental, sino también vamos a tener invitadores que les gusta la comida, que también tienen algo que hablar y vamos a almorzar juntos. Vamos a cocinar y almorzar juntos”, mencionó el presentador.

No obstante, el productor televisivo estuvo muy emocionado con este nuevo proyecto que se viene en los próximos meses, ya que hará dos cosas que ama: la conducción y la gastronomía. “Estoy feliz porque esta vez el canal me ha podido engreír. La gente sabe que yo me fui a estudiar (en el extranjero) gastronomía, turismo gastronómico y ahora me dieron la oportunidad de poder unir las dos pasiones. La gastronomía con la televisión”, sostuvo.

¿Cuáles son los nuevos programas de América Televisión?