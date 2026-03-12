Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Ballena Asesina" ya está disponible en cines de Perú. (Foto: Cinecolor)
Por Paolo Valdivia

El océano puede ser tan hermoso como aterrador, y eso es precisamente lo que explora “Ballena Asesina”, una nueva película de terror y supervivencia que llega a los cines el 12 de marzo. La cinta presenta una historia intensa en altamar donde dos amigas deberán enfrentarse a uno de los depredadores más imponentes del océano: la orca.

