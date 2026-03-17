“Boda Sangrienta 2” llega a los cines este jueves 19 de marzo con una propuesta mucho más ambiciosa, sangrienta y caótica que su primera entrega. La secuela no solo retoma la historia de Grace, sino que expande el universo del macabro juego de las escondidas hacia nuevas familias, reglas y conflictos de poder.

¿Cuándo se estrena “Boda Sangrienta 2”?

La esperada secuela de terror y comedia negra se estrena exclusivamente en cines el 19 de marzo. La película promete elevar la intensidad del juego mortal que sorprendió al público en la primera entrega.

¿De qué trata “Boda Sangrienta 2”?

La historia retoma los eventos inmediatamente después de lo ocurrido en la primera película. Grace, interpretada nuevamente por Samara Weaving, sobrevivió a una brutal noche de bodas que terminó en una masacre dentro de la familia Le Domas.

Ahora, lejos de haber terminado, su pesadilla apenas comienza.

En esta nueva entrega, Grace descubre que ha avanzado a un siguiente nivel dentro de este juego mortal. Esta vez no estará sola: su hermana Faith, interpretada por Kathryn Newton, se suma a la lucha por sobrevivir.

Lo que antes parecía un ritual familiar aislado, ahora se revela como parte de una red mucho más grande, peligrosa y organizada.

Un universo más grande y peligroso

Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett regresan para esta secuela, apostando por una expansión total del universo.

Según los realizadores, el final cerrado de la primera película les dio la libertad creativa para llevar la historia a otro nivel: más grande, más violenta y más desenfrenada.

En “Boda Sangrienta 2”, el juego ya no se limita a una sola familia. Ahora existen múltiples dinastías involucradas, cada una con sus propias reglas, intereses y jerarquías.

Ficha técnica de “Boda Sangrienta 2”