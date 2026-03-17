Resumen

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"Boda Sangrienta 2" se estrena este 19 de marzo en cines de Perú. (Foto: Disney)
"Boda Sangrienta 2" se estrena este 19 de marzo en cines de Perú. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

“Boda Sangrienta 2” llega a los cines este jueves 19 de marzo con una propuesta mucho más ambiciosa, sangrienta y caótica que su primera entrega. La secuela no solo retoma la historia de Grace, sino que expande el universo del macabro juego de las escondidas hacia nuevas familias, reglas y conflictos de poder.

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