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De izquierda a derecha Kathryn Newton y Samara Weaving en "Boda sangrienta 2", donde interpretan a dos hermanas en peligro.
De izquierda a derecha Kathryn Newton y Samara Weaving en "Boda sangrienta 2", donde interpretan a dos hermanas en peligro.
/ Cinecolor
Por Alfonso Rivadeneyra García

Apenas la película llegó a salas se volvió un clásico de culto. Una cinta de horror y acción, pero con un humor muy característico. “Boda sangrienta” (“Ready or not”) ha ganado seguidores años después de estrenarse y el estudio no dudó en continuar la historia de Grace Le Domas (Samara Weaving), quien apenas al casarse descubre que su esposo Alex y toda la familia extendida de multimillonarios han hecho un trato con el Diablo. Para mantener su estatus, tienen que desarrollar un ritual de sangre y la novia ha sido elegida como el cordero del sacrificio.

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