Apenas la película llegó a salas se volvió un clásico de culto. Una cinta de horror y acción, pero con un humor muy característico. “Boda sangrienta” (“Ready or not”) ha ganado seguidores años después de estrenarse y el estudio no dudó en continuar la historia de Grace Le Domas (Samara Weaving), quien apenas al casarse descubre que su esposo Alex y toda la familia extendida de multimillonarios han hecho un trato con el Diablo. Para mantener su estatus, tienen que desarrollar un ritual de sangre y la novia ha sido elegida como el cordero del sacrificio.

“Boda Sangrienta 2” muestra a Grade Le Domas recuperarse tras la masacre. En el hospital recibe la visita de su hermana Faith (Kathryn Newton), de la cual se ha distanciado. Pero la investigación policial será la menor de las preocupaciones de la reciente viuda, pues otros multimillonarios intentarán matarla para cumplir con la siguiente parte del contrato demoníaco, como es el caso de la heredera Ursula Danforth (Sarah Michelle Gellar). Como revisor del nuevo y mortal juego está el Abogado (Elijah Wood), quien vela por los intereses del Demonio.

Sobrevivir a una cacería

Kathryn Newton actúa desde los cinco años de edad. Con papeles breves en series y películas, progresivamente empezó a tener roles en historias de envergadura. Ha trabajado con Martin McDonagh, con Greta Gerwig; en blockbusters y cine independiente. También es una colaboradora previa de los cineastas Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, al participar en la película “Abigail”, la historia de un secuestro donde la víctima resulta ser un vampiro. Tras ello la llamaron para la nueva “Boda Sangrienta”.

“Creo que en ‘Abigail’ tuve un rol mucho más pequeño, así que podía ser muy salvaje y hacer cosas locas y de verdad lo aprecié porque creo que un elenco de actores de reparto es la manera en la que haces una gran película; no solo son los protagonistas los que levantan la cinta”, contó en entrevista con El Comercio. En cierto modo esa historia la preparó para la más reciente, donde incluso el papel más breve contribuye a la narrativa general.

Esta es la primera vez que trabaja codo a codo con Weaving, aunque ya habían coincidido en una cinta, “Tres anuncios por un crimen”, ambas en roles breves. Ahora son las heroínas. “Ella es una de las personas más maravillosas que hay, es la chica más genial del mundo y yo me sentí realmente intimidada porque, no lo sé, es tan hermosa y talentosa y solo me puse nerviosa”, dijo Newton sobre la experiencia con su colega. “Eso no fue necesario porque ella me acogió y me mostró lo gran nerd que era y me hizo sentir cómoda y creo que yo estuve allí para apoyarla y ese era mi objetivo, apoyar a Grace en mi rol de Faith”

Y en este rol de apoyo su personaje tiene que enfrentarse directamente a los millonarios. Una escena en particular dará qué hablar; allí aparece junto al actor Shawn Hatosy, conocido mundialmente por su trabajo en la serie “The Pitt”. “Me emocioné mucho con esa escena porque soy muy atlética y estoy orgullosa de eso, el llevar ese tipo de escena de lucha y no resultar herida, no cansarme y realmente darle a los fans la paliza que querían. Quiero darle un show a la gente”, concluyó.