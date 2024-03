Han pasado ya casi dos años desde el nacimiento de la primera hija de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, Índigo, en abril del 2022. Así que la pareja está muy emocionada por la llegada de su segundo bebé, Amaranto. En especial, el cantante colombiano, quien se animó a compartir algunos detalles sobre el recibimiento que darán al niño.

Sucede que la pareja ha decidido tener a segundo hijo en casa, al igual que su primera hija. Así lo reveló el mismo Camilo durante una reciente entrevista para el canal de YouTube, MoluscoTV. “Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna”, se le escucha decir. También confiesa que se encuentra investigando más sobre los beneficios de un parto en el hogar y ha descubierto que tiene un gran impacto en la conexión emocional de los padres con su recién nacido.

Si bien se considera a la casa como un ambiente más cómodo para la madre y sin estrés, a diferencia de una clínica u hospital, la pareja también es consciente de los riesgos que suponen dar a luz de esta manera. Sin embargo, confían en la partera que los acompañará y en su profesionalidad, que le permitiría reaccionar adecuadamente ante cualquier situación adversa que pueda darse.

Camilo y Evaluna se preparan para recibir a su segundo hijo, Amaranto. Foto: Europa FM

Tal es la emoción del cantante colombiano, que él mismo ha estado buscando información al respecto para ser de más ayuda y tener una participación activa en esta especial ocasión. Así pues, recuerda que para el nacimiento de su primogénita, no tuvo un rol tan importante. “En el parto de Índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente”, se sincera. “Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”.

El parto de Amaranto está previsto para el mes de agosto de este año. Este es el mismo mes en que nación su madre y sus tíos Héctor y Mau Montaner. Camilo también aseguró que su pareja no se hará ecografías para tener un parto natural, similar al primero. No obstante, cabe recordar que esta decisión de llevar un embarazo sin control médico les hizo llegar varias críticas a través de redes sociales.

¿Cuál es la última canción de Camilo y Evaluna?

El mes pasado el cantante colombiano tuvo su más reciente lanzamiento, el EP ‘Un’. Este disco incluye tres temas grabados en vivo en ‘El Taller Creativo’, su nuevo espacio en Miami, donde se encuentra viviendo con su esposa e hija. Para Camilo, estas son tres canciones que están hechas para dedicar y bailar. Las grabó con la ayuda de 17 músicos con los que siente que conectó instantáneamente. “Nos miramos a los ojos y contamos ‘un, dos, tres, cuatro’ y trajimos a la realidad lo que antes era solamente una idea”, afirmó.

Los tres temas ‘Gordo’, ‘No se vale’ y ‘Plis’ ya se pueden escuchar a través de plataformas de streaming y cuentan con sus propios videos musicales en YouTube.