Cuando Jacob Collier empezó su carrera hace una década, sorprendió al mundo al demostrar todo lo que una sola mente creativa era capaz de hacer. Sin necesidad de músicos de apoyo o coristas, construía armonías muy complejas como en el cover de “Don’t You Worry ‘Bout A Thing” de Stevie Wonder que lo hizo famoso. Pero en su segundo álbum se animó a explorar otras posibilidades que le daba la música cuando compartía con otros artistas. Así nació el proyecto “Djesse”, que en febrero de este año llegará a su cuarto volumen con colaboraciones muy diversas. Desde los coros improvisados que monta con el público que asiste a sus shows hasta su primer ‘feat’ con un artista sudamericano: Camilo.

“Mi corazón” es el nombre del tema que los ha unido y del que nos conversaron a través de una videoconferencia por Zoom en la que dejan en claro desde el primer momento que antes que colegas son grandes amigos. “Jefe del Club de fans de Camilo” es el nombre que luce Jacob para tomar la llamada, mientras el colombiano lleva en su cintillo un descriptivo “Mejor amigo de Jacob”.

Ambos se conocieron en agosto del 2023, cuando coincidieron en una misma fecha del festival Summer Sonic de Tokio, en Japón. “Allí tuvimos la oportunidad de conversar y tuvimos la sensación de que si pudiéramos lanzar algo de pintura por allí en algún momento, algo mágico resultaría de ello”, cuenta Jacob sobre la decisión de hacer música juntos que se concretó poco tiempo después en el bungalow donde el británico se queda cuando está en Los Ángeles.

“El proceso de esta canción fue, de muchas maneras una sorpresa para ambos, pero al mismo tiempo se sintió como si hubiera estado desde siempre destinada a suceder”, afirma Collier sobre la canción que resultó de esa sesión y que, aunque para muchos pueda parecer que ambos artistas no tienen muchas cosas en común, demuestra todo lo contrario en el sonido final.

“Las personas somos muchas personas a la vez y ambos hablamos mucho de esto haciendo la canción, que tiene una parte que es muy reflexiva, suave, sensible y detallada y otra que es muy funky y contundente, como si una fuera más introvertida y otra más extrovertida”, explica Jacob.

Tanto Jacob Collier como Camilo nacieron en el año 1994 y tienen filosofías de vida muy parecidas. / Ben Knight

El tema es también una demostración de que la música rompe barreras como el idioma, pues transita del inglés al español, como lo hicieron sus creadores en la sala de grabación. “Cuando comenzamos a jugar con los instrumentos en el estudio de Jacob, lo hicimos siguiendo la intención de la música, sin letra, el sonido nos iba contando la historia, nosotros solo seguimos esa energía con las palabras en ambos idiomas. Para mí por eso fue muy sencillo, no es que tuviéramos muchos filtros para saber qué decir, solo seguimos la energía de la música y la traducíamos a ambos idiomas. Y la canción termino siendo sobre la distancia y las dos caras de ella. Cuando una relación empieza a experimentar la distancia, siempre hay dos versiones de esa distancia, dos formas de contar esa distancia y esta canción muestra ambas caras. La letra es solo un accesorio de lo que ya se estaba contando solo con el sonido”, expresa Camilo en la entrevista que se realizó en inglés, pues Jacob no entiende ni habla español.

Este detalle permitió que durante el proceso de composición, Jacob confiara mucho más en su oído musical, pues Camilo iba lanzando frases en español, que para él solo hacían sentido como ritmos.

“Me gustó mucho que Camilo experimentara con las palabras en español, porque yo no sabía lo que significaba hasta que él me explicaba y yo solo seguía la forma de esas palabras, lo seguía con mi oído musical, creo que fue un proceso muy musical”, afirmó Jacob.

Jacob Collier y Camilo se conocieron en agosto del 2023. / Ben Knight

Conociendo a tu ídolo

Camilo y Jacob Collier tienen la misma edad, ambos nacieron en 1994, y empezaron sus carreras muy temprano. Mientras el colombiano destacó desde su infancia con participaciones en concurso de la TV de su país, Collier se fue perfilando como un genio musical en su adolescencia hasta ser apadrinado por leyendas musicales como Quincy Jones y Herbie Hancock.

Para Camilo, el estatus musical de Collier le resultó inicialmente intimidante. “Cuando admiras a alguien tanto como yo admiro a Jacob, porque él es uno de mis héroes musicales desde hace mucho, hay cierto temor”, explicó el artista. “Hay una frase que dice ‘no conozcas a tus héroes’ porque o te van a decepcionar o te van a herir. Y él podría haberme hecho sentir que yo no era suficiente, o al trabajar con él podría haberme dado una mirada que resultara muy dolorosa. Veo muchas formas en las que podría haber sido una mala idea e hiriente para mí (conocer a mi héroe)”, explicó el colombiano que, sin embargo, encontró un gran respaldo en su colega.

“Desde el momento en que empezamos el proceso en el estudio, Jacob me hizo sentir que yo era más que suficiente. Yo que lo admiro, no tenía dudas de que él era todo, pero me hizo sentir que yo era suficiente y no solo para la sesión, sino como amigo. Y ha sido muy valioso para mi proceso creativo. Después de la sesión con Jacob, he enfrentado momentos de grandes retos y siempre vienen a mi mente sus palabras, aunque en realidad no fueron palabras, porque no me dijo algo específico, simplemente fue la manera en la que me hizo sentir suficiente y eso ha tenido un gran impacto en mi corazón y en quién soy. Para mí trabajar con él fue una rehabilitación del alma”, expresó Camilo.

Para Jacob Collier, los distintos volúmenes del proyecto “Djesse” han sido como clases maestras no solo de música, sino también de vida, a través de las experiencias de colegas que él admira. Y en los 6 años que han pasado desde que lanzó el volumen 1, ha trabajado con cientos de ellos de “todos los rincones del planeta”. “Pero ninguno es como Camilo”, afirma el británico. “Con él establecimos una conexión a través del acto de oírnos el uno al otro y avanzamos muy rápido y nos reímos mucho, todo el día. Una de las grandes lecciones que él me dejó fue permitirte ser un niño, aunque seas un adulto y el mundo parezca muy serio. Cuando Camilo entra a una habitación, sientes eso. Y la música no es sobre la nota equivocada y la nota correcta o sobre lo razonable, es sobre entregar el corazón y lo que se siente bien para ti. Camilo es un embajador de esos valores y cuando trabajamos juntos esos valores me dieron directo en el pecho y lo sentí así porque esta persona es muy real, muy honesta. Para mí, fue un sueño hecho realidad tener la oportunidad de trabajar con él y construir este mundo juntos y estoy obsesionado con la canción, me persigue todo el día de la mejor manera posible y me hace muy feliz”, afirmó Collier.

El video de “Mi corazón”, disponible en plataformas digitales desde el 19 de enero, es también una síntesis de esos valores que comparten y está lleno de color, de energía positiva y de abrazar la vida con libertad, por que para Collier tanto la vida y la música tienen muchas cosas en común.

“Yo diría que la música y la vida son muy parecidas si es que las enfrentas de la manera correcta. En la música, tu trabajo principal es el de escuchar y tu trabajo secundario es el de hablar. En la vida también es así. Cuando somos niños, primero, absorbemos el mundo y, luego, cuando crecemos, somos capaces de contribuir con nuestra forma de ver el mundo. Ese es el balance”, finaliza el músico.

Además… Nuevo disco "Djesse. Vol 4", el nuevo álbum de Jacob Collier, estará disponible desde el 29 de febrero y contará con colaboraciones con artistas como Brandie Carlile, Shawn Mendes, Stormzy, Chris Martin, John Mayer, Steve Vai y su madre, la violinista Suzie Collier.