Por Redacción EC

Universitario de Deportes abrió las puertas de Campo Mar ‘U’ para recibir una visita especial. El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, llegó este martes al complejo deportivo crema junto a los integrantes de su comando técnico, en una jornada que fue compartida por el club a través de sus redes sociales.