Universitario de Deportes abrió las puertas de Campo Mar ‘U’ para recibir una visita especial. El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, llegó este martes al complejo deportivo crema junto a los integrantes de su comando técnico, en una jornada que fue compartida por el club a través de sus redes sociales.

Mediante una publicación acompañada de varias fotografías, la institución merengue mostró algunos momentos del recorrido del estratega brasileño por las instalaciones donde diariamente trabaja el primer equipo. La visita se produjo en medio de la preparación de Universitario para el inicio del Torneo Clausura.

La presencia del seleccionador nacional forma parte del seguimiento que viene realizando a los futbolistas peruanos que militan en la Liga 1. El contacto directo con los clubes y sus cuerpos técnicos busca fortalecer la comunicación y conocer de cerca el presente de los posibles convocados a la Bicolor.

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Hoy recibimos la visita de Mano Menezes y el comando técnico de la @SeleccionPeru en Campo Mar U.#ConLaUsiempre pic.twitter.com/fQRQRHvbio — Universitario (@Universitario) July 1, 2026

Las imágenes difundidas por Universitario generaron una rápida reacción entre los hinchas, quienes destacaron la importancia de este tipo de encuentros entre el comando técnico de la selección y los equipos del campeonato local. El club acompañó la publicación con el mensaje: “Hoy recibimos la visita de Mano Menezes y el comando técnico de la Selección Peruana en Campo Mar U.”

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