Cirujano de Magaly Medina respondió si la conductora se hizo antes operaciones en el rostro

La reaparición pública de Magaly Medina tras someterse a una cirugía estética en Argentina reavivó antiguos rumores sobre supuestos retoques previos en su rostro. Las especulaciones, difundidas durante años en redes sociales y medios de espectáculos, volvieron a cobrar fuerza tras su cambio de imagen.

Para aclarar la polémica, la conductora abordó el tema sin rodeos en el estreno de la nueva temporada de su pódcast de YouTube, acompañada por el cirujano argentino Andrés Freschi, responsable de su reciente intervención. En ese espacio se despejaron dudas y se ofrecieron respuestas directas. Descubre qué dijo el especialista y qué otras revelaciones dejó tal conversación.

¿MAGALY MEDINA SE OPERÓ EL ROSTRO ANTERIORMENTE?

En la entrevista, la conductora le preguntó a su médico si, al intervenirla, había encontrado rastros de procedimientos anteriores en su rostro, incluidos supuestos retoques en la mandíbula.

La respuesta del cirujano Andrés Freschi fue categórica y no dejó espacio para interpretaciones. “Puedo decir que yo te conozco por dentro, cosa que pocos pueden decir. No, no ha habido ningún tipo de estigma de cirugía anterior”, afirmó.

El especialista explicó que, más allá de algunos tratamientos estéticos no invasivos, no halló señales de cirugías previas en los tejidos faciales de la conductora.

Periodista tuvo conversación con su cirujano. (Video: YouTube)

¿QUÉ EXPLICÓ EL CIRUJANO SOBRE LA RECIENTE CIRUGÍA DE MEDINA?

Freschi aprovechó la conversación para explicar el enfoque de la técnica ‘deep plane’, procedimiento al que se sometió Magaly durante sus vacaciones. Según indicó, este tipo de cirugía busca rejuvenecer el rostro sin alterar la expresión ni dejar huellas evidentes de intervención quirúrgica.

“Uno tiene que ver al paciente y verlo mejor, sin saber qué es lo que se hizo”, sostuvo el cirujano, al señalar que un resultado exitoso es aquel que no delata el procedimiento. En esa línea, Magaly comentó que muchas personas le dijeron: “Has quedado igualita”, a lo que Freschi señaló que ese es precisamente el mejor elogio que puede recibir un especialista, según recoge Infobae.

¿POR QUÉ EL MÉDICO DESCARTÓ OTRAS INTERVENCIONES ESTÉTICAS?

Durante la conversación también se reveló que Magaly Medina llegó a considerar someterse a una rinoplastía tras recibir críticas en redes sociales. Sin embargo, el cirujano explicó que optó por no realizar esa intervención debido a razones estrictamente profesionales.

Freschi sostuvo que la rinoplastía es una cirugía altamente especializada que requiere dedicación exclusiva y un nivel de precisión incompatible con un lifting facial de larga duración. Además, señaló que combinar ambos procedimientos podría afectar la atención al detalle y aumentar los riesgos, por lo que priorizó la seguridad y la calidad del resultado final.

El nuevo rostro de Magaly Medina. | Foto: @magalymedinav

¿QUÉ DESTACÓ EL CIRUJANO SOBRE LOS TEJIDOS DE MAGALY MEDINA?

El especialista también resaltó una característica poco mencionada de la conductora: la fortaleza de sus tejidos faciales. “Tus tejidos son fuertes, lo que tiene mucho que ver con el gen de los latinos”, comentó Freschi, explicando que esto favorece un envejecimiento más lento, aunque representa un mayor desafío durante la cirugía.

Finalmente, Magaly Medina reafirmó que esta fue la primera gran operación estética en su rostro y defendió su decisión de realizarla en este momento de su vida. Con la polémica aclarada, la conductora se alista para su regreso a la televisión, marcando un nuevo capítulo en su carrera y en la conversación pública sobre su imagen.