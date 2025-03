Luego de que Pamela López revelara en “El Valor de la Verdad” que existían chats comprometedores entre Christian Cueva y Marisol, pero que habían sido eliminados, la cumbiambera salió a admitir que sí hubo intercambios de mensajes con el futbolista, pero que sus interacciones no tenían segundas intenciones. En esta línea, la popular “Faraona” expresó que, aunque sí hubo propuestas por parte de Cueva, ella continuó con el juego solo con la finalidad de ver hasta dónde llegaba. No obstante, la veracidad de su versión fue puesta en duda tras la difusión de los chats entre ambos en el programa ‘Amor y Fuego’ el pasado miércoles 12 de marzo, lo que generó aún más especulaciones. Conoce todos los detalles sobre la polémica situación, que parece no tener fin.

¿QUÉ REVELABAN LAS CONVERSACIONES ENTRE CUEVA Y MARISOL?

Según se pudo ver en los chats revelados por ‘Amor y Fuego’, Marisol expresa su frustración ante las promesas incumplidas de Cueva, mientras que él responde con disculpas y asegura su deseo de concretar un encuentro.

Durante la conversación, se percibe la insistencia del deportista por obtener una respuesta e incluso su interés en saber el paradero de Marisol. Ante ello, la cantante responde: “En mi casa. Me cansé de esperarte en la casa de mi amiga”, lo que lleva a Cueva a proponer otro encuentro en el local Barrunto para reorganizarse.

No obstante, la negativa de Marisol complica aún más la situación: “No, ¿para qué? Si otra vez me dejarás plantada. Tú no tienes palabra”, escribió la “Faraona de la Cumbia”. A pesar de la insistencia de Cueva, Marisol se mantiene firme en su negativa, cuestionando la falta de palabra del deportista.

Al final de la conversación, Marisol se mantiene firme en su postura y lo califica de mentiroso. Aunque se menciona que el futbolista tenía un gran interés en conocerla, ya que siempre fue su sueño, ella no cede: “No es justo que me veas la cara, yo no soy mala persona, yo nunca te hice mal a ti, solo quise ser tu amiga.”

¿EXISTIERON AMENAZAS POR PARTE DE CHRISTIAN CUEVA HACIA MARISOL?

La amistad que en un inicio fue virtual, se rompió después de que Christian Cueva enviara mensajes amenazantes a la cantante tras su colaboración con Pamela López y Leslie Shaw, la cual podía prestarse a malas interpretaciones, según informa Infobae.

“Te voy a dar hasta el día de hoy para que empieces a retractarte y a pedir disculpas de todo lo mal que hablas de mi persona y mi mujer”, escribió por Instagram a la cumbiambera el futbolista, quien consideró que la canción “Dile que no” fue una indirecta hacia él y su nueva pareja, Pamela Franco.

Esto no inmutó a Marisol, quien se defendió de manera firme, destacando que en ningún momento había tenido la intención de enviar indirectas o siquiera mencionarlo. “Perdón, no sé de qué está hablando, si yo nunca la he tocado, ni he mencionado su nombre, señor, ni ustedes, ni de ella. La gente habla lo que le da la gana. Me parece que me estás amenazando… bueno, usted sabe lo que hace”, respondió.

Sin embargo, el jugador de Cienciano tuvo la última palabra, señalando de forma tajante y aclarando que no se trataba de una amenaza. “No, señora, yo no amenazo a nadie. Simplemente, le pediría que deje de colgarse de mí, insinuando muchas cosas, hablando de mi persona y la de mi mujer cuando claramente usted sabe”, manifestó.