Esta semana culminó la 71º edición del certamen de Miss Mundo, el concurso de belleza internacional más antiguo a nivel mundial, donde más de 100 representantes de diversas naciones compitieron por la codiciada corona azul mediante competencias de talento, oratoria y desfiles.

Esta competición, que se desarrolló desde el 18 de febrero hasta el 9 de marzo en la India, tuvo como ganadora a Krystyna Pyszková, representante de República Checa, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Yasmin Azaytoun, representante de Líbano.

En esta línea, debemos señalar que Perú también hizo acto de presencia en el concurso gracias a la participación de la modelo y empresaria Lucía Arellano, quien intentó replicar lo que hizo su compatriota Maju Mantilla cuando ganó el certamen en 2004, pero lastimosamente no pudo llegar muy lejos en la competición.

Dicho esto, a continuación te contamos en qué posición quedó Lucía Arellano en el Miss Mundo 2024, además de contarte otros detalles sobre ella.

¿EN QUÉ PUESTO QUEDÓ LUCÍA ARELLANO EN EL MISS MUNDO 2024?

Si bien Lucía Arellano no ganó el ‘Beauty With a Purpose’ (evento donde las concursantes desarrollan proyectos sociales para beneficiar a las comunidades más necesitadas de sus naciones y que asegura a las ganadoras un lugar en el top 40 del Miss Mundo 2024 de manera directa), la peruana no tuvo problemas para meterse entre las 40 finalistas del certamen. En su clasificación al top 40, la empresaria lució un hermoso vestido largo y negro.

Lastimosamente, su carrera en la competencia simplemente terminó en esta etapa, pues no pudo avanzar a la gala final y quedó fuera del Top 12 del Miss Mundo 2024. Las clasificadas para esta parte fueron Miss Brasil, Miss República Dominicana y Miss Trinidad y Tobago por el lado de América.

¿CÓMO FUE LA PRESENTACIÓN DE LUCÍA ARELLANO EN EL MISS MUNDO 2024?

Teniendo en cuenta que el Miss Mundo, a diferencia de otros concursos, ofrece a las participantes la oportunidad de presentar bailes y música tradicional de su país, Lucía Arellano bailó “La Anaconda” en una de sus actuaciones y luego incorporó ritmos afroperuanos a su presentación de talento. Asimismo, también lució prendas emblemáticas de la sierra peruana.

Para la ceremonia final, la peruana demostró destreza en la pasarela mientras lucía un vestido verde con un escote en vertical y un moño. Sin embargo, no pudo convencer al jurado y, por lo tanto, no pasó al grupo de semifinales.

¿QUIÉN ES LUCÍA ARELLANO?

Lucía Arellano es una empresaria y modelo natural de Iquitos. Se formó como jugadora de voleibol desde muy joven, llegando a representar a su región en diversos campeonatos e, incluso, fue parte de la preselección nacional. Sin embargo, dejó el deporte a nivel profesional para dedicarse a los estudios.

Si bien Arellano fue alumna de Derecho en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), decidió interrumpir sus estudios para viajar a Estados Unidos. Allí, trabajó en varios oficios que, finalmente, le permitieron graduarse en la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Houston en Texas.

Posteriormente, Lucía Arellano regresó a su ciudad natal no solo para inaugurar algunos negocios o crear su propia línea de bikinis, sino también para fundar la organización “Semillitas de Belén”. De acuerdo con el testimonio de la peruana en la web de Miss Mundo, esta iniciativa nació para “promover una educación integral para cada uno de los niños que, desde temprana edad y por diversas situaciones desfavorables, no cuentan con los recursos necesarios para acceder a condiciones de crecimiento y expansión personal”.

Por si fuera poco, la modelo apoya a personas en prisión, a través del programa Cárceles Productivas. Además, ha sido distinguida como Embajadora en la lucha contra la anemia en la región San Martín y declarada como Huésped ilustre en varias provincias peruanas.

¿QUIÉNES FUERON TODAS LAS CANDIDATAS DEL MISS MUNDO 2024?

