La madre de Edison Flores, Alicia Peralta, decidió hablar públicamente sobre el duro proceso que atravesó su hijo tras separarse de Ana Siucho. En una entrevista reciente, compartió lo difícil que fue ver al futbolista pasar por momentos de soledad y cómo la ruptura impactó no solo en él, sino en toda la familia.

Conmovida, Peralta contó cómo trató de estar más cerca del jugador de Universitario de Deportes en medio de la tormenta personal que enfrentaba. Asimismo, reveló cómo la distancia con sus nietas, que residen en Estados Unidos, marcó un antes y un después en su vida familiar. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO ALICIA PERALTA SOBRE LA RUPTURA DE SU HIJO?

Durante su participación en el programa digital “Denganche”, Alicia Peralta relató que trató de apoyar a Edison Flores en su momento más difícil. “Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos”, señaló conmovida. Según dijo, ver a su hijo en un estado de vulnerabilidad la marcó profundamente: “Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando”.

La madre del futbolista recalcó que acompañarlo fue la forma que encontró para darle fuerza mientras intentaba sobreponerse a la ruptura con Ana Siucho. Aseguró que la situación no solo lo afectó a él, sino también al resto de la familia, que debió adaptarse a una nueva dinámica tras la separación.

¿CÓMO AFECTÓ LA RUPTURA DE FLORES Y SIUCHO A LA FAMILIA?

El distanciamiento con las hijas de Edison Flores fue uno de los aspectos más difíciles que enfrentó la familia. Peralta explicó que, al estar las niñas en Estados Unidos, la ruptura significó no solo la separación de pareja, sino también un quiebre en los lazos cotidianos con las menores. La abuela recordó que por un tiempo no pudo verlas, lo que le generó tristeza, ya que son sus únicas nietas.

No obstante, aseguró que la situación ha cambiado en los últimos meses, pues logró recibirlas en su casa, compartir salidas y pasar días agradables en familia. Ahora, mantiene contacto frecuente con ellas mediante videollamadas, lo que la hace sentir feliz y más cercana a su vida. Para Peralta, este reencuentro fue una luz en medio de un proceso que definió como duro y lleno de aprendizajes, según informa Infobae.

¿QUÉ DIJO EDISON FLORES SOBRE SU SEPARACIÓN?

El propio Edison Flores también se refirió en entrevistas previas a cómo le afectó su separación. En conversación con el programa Doble Punta, reconoció que atravesó un periodo complicado, pero que con ayuda profesional ha venido recuperando estabilidad emocional y confianza. El futbolista aseguró que hoy se siente más fuerte y con mayor claridad para afrontar su presente.

Además, destacó que aprendió a manejar la presión mediática y a separar su vida privada de la deportiva, un aspecto que antes le resultaba muy difícil. Admitió que la falta de control lo llevó a reflejar su malestar en el campo y en su día a día, lo cual modificó incluso su carácter. Sin embargo, afirmó que ahora está concentrado en mantener ese equilibrio y en seguir enfocado tanto en su carrera como en su rol de padre.