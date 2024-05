¿Gisela Valcárcel será el gran jale de Latina? Esto dijeron desde canal 2

Hace unos meses, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para informar que ya no pertenecía a América TV luego de varios años, por lo que dejó a más de un seguidor sorprendido por esta decisión. Sin embargo, durante estos días se viene especulando sobre la llegada de la popular ‘Señito’ a Latina TV, aunque desde la Gerencia General se pronunciaron al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DE GISELA VALCÁRCEL A LATINA TV?

Tras los diversos rumores de la llegada de Gisela Valcárcel a Latina TV, quien decidió pronunciarse sobre este tema fue Patricio Hernández, gerente general de Latina, pues sostuvo que hasta el momento no cuenta con información sobre lo dicho, pero que deja abierta la posibilidad por recibir a la ‘Reina del mediodía’ en el canal de San Felipe.

“No estamos informados de aquello, no sabemos nada y por lo tanto es algo que nunca hemos conversado. Puede ser como prematuro entregarte una opinión categórica al respecto, siempre como actitud profesional. No nos cerramos a ninguna oportunidad, al revés, siempre agradecemos que cualquier profesional peruano quiera trabajar en Latina”, explicó para el diario Trome.

¿CUÁL FUE EL PRIMER TRABAJO DE ETHEL POZO?

En la última edición de ‘América Hoy’, Ethel junto a sus compañeros en la conducción optaron por compartir con su público su primer trabajo. La presentadora de televisión mencionó que tuvo la oportunidad de laborar junto a Paty Bedoya desde los 8 años y solo obtenía de remuneración 25 soles.

“Lo he contado varias veces, mi primera chamba fue el show de Paty Bedoya. Trabajé desde los 8 años hasta los 12, animando tiendas infantiles y bailando con todo el elenco los sábados y domingos (…). La animadora era Paty Bedoya, era una estrella, yo siempre salía de amarillo, me pagaban 25 soles”, contó al principio muy emocionada.

Asimismo, la empresaria peruana no dejó pasar la oportunidad para mencionar a su madre, Gisela Valcárcel, que fue quien la impulsó a trabajar y a ganarse el dinero con mucho sacrificio. De esta manera, Pozo sostuvo que con su primer sueldo pudo comprar un pollo a la brasa para compartir con su familia.

“Todos los viernes ensayábamos coreografía tras coreografía. Me encantaba y estuve cuatro años ahí. Era un grupo lindo (…). Mi mamá siempre me enseñó a trabajar, me dijo: ‘Anda, aprende a bailar, cantar, haciendo algo lindo para un niño’. ¿Saben qué hice con mi primera ganancia? Me compré un pollo a la brasa (risas)”, señaló en su programa.