No cabe duda de que ‘El baile del Gorila’, lanzada en 2001, se convirtió en una de las canciones más recordadas de la época, al punto de ser coreada por niños, jóvenes y adultos, quienes acompañaban la melodía con los característicos movimientos que imitaban a un gorila. Detrás de este gran éxito musical está la cantante española conocida como Melody, quien a su corta edad supo ganarse el cariño del público internacional. Ante ello, los seguidores se cuestionan sobre la vida actual de la artista. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO LUCE MELODY, LA CANTANTE DE ’EL BAILE DEL GORILA’ EN LA ACTUALIDAD?

Melodía Ruiz Gutiérrez, conocida artísticamente como Melody, es una cantante de 34 años que nació el 12 de octubre de 1990 en la ciudad de Dos Hermanas, España. A los diez años de edad logró alcanzar la fama gracias a su éxito musical de ‘El baile del gorila’ del álbum ‘De pata negra’. Esto le permitió a la joven cantante recorrer varios países con su gira por América Latina, como en Perú, Chile y Argentina, donde congregó a miles de personas en la que cantaban e imitaban el movimiento de un gorila.

Sin embargo, eso no es todo, pues, más adelante, temas como ‘Muévete’ (2002) y ‘T.Q.M’ (2003) consolidaron su proyección en la escena musical hispana, logrando posicionarla como una de las artistas juveniles más destacadas de ese período. Aunque, en 2004, sus seguidores recibieron una triste noticia: Melody se alejó temporalmente de los escenarios con el objetivo de concentrarse más en su vida personal y proyectos alejados de la música.

Tras una breve pausa en los escenarios, la artista española reapareció con nuevas propuestas musicales que fusionan el pop con ritmos latinos como el reguetón y el merengue. Inclusive, ha formado parte de programas de talento musical en diversos medios de comunicación. Por último, en la actualidad, Melody sigue desarrollando su carrera artística y permanece enfocada en la producción de nuevos proyectos musicales, a fin de seguir consolidando su presencia.