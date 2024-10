Laura Cecilia Bozzo Rotondo, conocida como Laura Bozzo, es una personalidad de televisión que genera muchas polémicas por sus diversos comentarios. En ese sentido, en las redes sociales se ha desatado un debate sobre las recientes declaraciones de la expresentadora de televisión, quien ha manifestado su intención de postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales de 2026. Este anuncio se produce en un contexto muy crítico para el país, marcado, por ejemplo, por el aumento de la inseguridad ciudadana que afecta a la mayoría de los ciudadanos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LAURA BOZZO SOBRE SU POSIBLE CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DEL PERÚ?

El pasado 11 de octubre, Laura Bozzo estuvo conectada con el programa “Amor y Fuego”, que se transmite por Willax TV, para hablar acerca de la situación que viene atravesando Andrés Hurtado, quien se encuentra encarcelado en el penal de Lurigancho por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. Por otra parte, la exconductora de 73 años sorprendió a muchos al revelar su intención de retornar a nuestro país y aplicar su experiencia adquirida durante todos estos años para el beneficio del Perú.

“Quien sabe, yo me animo y me voy allá (Perú) a hacer algo de diferencia. Porque creo que ya he llegado tan lejos en todos lados, que es el momento de regresar a mi país, a dar todo lo que he logrado afuera en mi propio país”, dijo al inicio.

Laura Bozzo mostró su intención de postular a la Presidencia del Perú en las próximas elecciones 2026. Foto: Captura

En esa misma línea, la popular ‘Señorita Laura’ dejó abierta la posibilidad de postular a las próximas elecciones generales en 2026 debido a que se considera una mujer con estudios en Derecho, muy trabajadora y, sobre todo con mucha experiencia que le hacen merecedora de conseguir un puesto público. Asimismo, aprovechó las cámaras para aclarar que su propósito es devolverle al país todo lo que le ha dado, y no buscar un exorbitante sueldo.

“Y quién sabe que yo soy doctora en derecho y en ciencias políticas podría presentarme a las elecciones presidenciales. Lo merezco, porque me he fajado el alma trabajando, he demostrado que soy una peruana que ha logrado todo lo que ha querido en España, en el mundo, no necesito de la política, yo solita gano mi dinero y porque no devolver al Perú todo lo que hizo por mí”, sostuvo para dicho medio, generando asombro a ‘Peluchín’.

¿CÓMO SE VE LAURA BOZZO TRAS SOMETERSE A UN TRATAMIENTO REJUVENECEDOR EN SU ROSTRO?

El pasado 19 de agosto, Laura Bozzo festejó su cumpleaños número 73 y como regalo de onomástico tomó la decisión de someterse a un rejuvenecimiento en su rostro que consta de un tratamiento con colágeno y la colocación de hilos debajo de la piel para levantar su cara, según contó en el programa de espectáculos ‘La Mesa Caliente’. La presentadora se mostró muy entusiasmada por esta intervención y reveló que en los próximos días se verán más resultados.

“Aviso. No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor en el que te inyectan colágeno para activar unas células. Recién se va a ver en una, o dos semanas bien el resultado. Lo que yo me he hecho es ponerme los hilos en la piel para que me levante el rostro y como ven no tengo arrugas en la frente. También me puse los dientes. Me veo distinta porque yo ya tenía los ojos muy caídos. Yo veía mis ojos ya de vieja y dije: ‘Esto está horrible, horroroso’. Me dolió un poco porque yo no usé anestesia”, detalló Bozzo.

No obstante, en las redes sociales se armó un debate por el cambio estético que Laura Bozzo tuvo en su rostro, pues algunos fanáticos aplaudieron su coraje por someterse a esta transformación, mientras que otros internautas criticaron fuertemente y se burlaron porque no acepta su edad. Por consiguiente, la también nacionalizada mexicana, fiel a su estilo, compartió diversas fotos junto a un claro mensaje dirigido a sus detractores.

“A mí no me vengan con pend***das que ‘hay que envejecer con dignidad’. Me siento joven, nunca pasaré de los 50. Sufro de transedad a una semana de mi tratamiento con el mejor médico en Perú. Obviamente maquillada. De acá directo regreso para ponerme plasma en las rodillas. La edad está en el espíritu, nunca lo olviden”, mencionó la presentadora, quien dejó en claro que su edad no es impedimento para sentirse joven.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAURA BOZZO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Asimismo, durante la entrevista, Laura Bozzo reveló que este rejuvenecimiento facial se debe a que podría formar parte de la nueva edición de ‘La Casa de los Famosos México All Stars’ en 2025. “Estoy preparándome para ‘La casa de los famosos All Star’ el próximo año que será la locura total. La segunda parte del tratamiento sí me haré un corte”, confirmó en dicho medio de México.

Por último, la personalidad de televisión quiso enviar un emotivo mensaje a todas las mujeres con la intención de empoderarlas, sobre todo a las que pasan los 70 años. “Quiero transmitir ese mensaje a las mujeres: que no sientan que los años las van a acabar. Eso no. Hay que ponerles vida a los años”, finalizó.