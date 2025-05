Magaly Medina no tuvo reparos en lanzar una dura crítica contra Jefferson Farfán por su desempeño como conductor del podcast Enfocados. En Magaly TV La Firme, la periodista de espectáculos cuestionó su falta de preparación frente al micrófono y fue tajante. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación.

La respuesta de Magaly no tardó en llegar. Luego de que Enfocados presentara como invitado a Christian Cueva —quien, junto a Jefferson Farfán, lanzó bromas sobre las cirugías de la conductora—, Medina tomó el micrófono con artillería pesada.

Sin pelos en la lengua, Magaly inició su réplica apuntando directamente a Roberto Guizasola, uno de los conductores de Enfocados. Recordó que, no hace mucho, fue acusado por una joven de haberla obligado a firmar un contrato de confidencialidad para ocultar una presunta relación extramatrimonial. El tono fue el de siempre: contundente y sin concesiones.

“Yo no sé cómo Roberto Guizasola sigue allí después de la denuncia que le hicieron. Terrible. La denuncia no fue sencilla; no sé con qué autoridad moral puede estar allí”, dijo Medina en primera instancia.

“Encima va y aplaude a estos otros dos, que deben tener el talento en los pies, pero en el cerebro no lo tienen, porque no saben ni hablar. Farfán no sabe ni hablar, grita y dice cualquier burrada”, agregó la popular ‘Urraca’.

¿Qué más dijo Magaly Medina sobre Jefferson Farfán?

Por último, la periodista añadió: “Además, su pensamiento —el de Farfán— que van a escuchar... cómo hablan, con desprecio de las mujeres. Habla bien de su madre, pero se expresa con desprecio de mujeres que han pasado por su vida. Incluso, una de ellas le ha dado dos hijos (en referencia a Melissa Klug), y tiene otra con la que tiene un hijo (Darinka)”.

Jefferson Farfán y Christian Cueva niegan distanciamiento y reafirman su amistad. (Foto: Captura de video)

Quién es Magaly Medina

Magaly Medina es, sin duda, una de las figuras más polémicas y reconocidas de la televisión peruana. Conocida como “la Urraca”, ha construido su carrera a base de primicias, enfrentamientos mediáticos y un estilo directo que no deja indiferente a nadie. Desde finales de los años 90, su programa de espectáculos se convirtió en una vitrina —y, para muchos, en una pesadilla— para figuras del entretenimiento, el deporte y la política.

Dueña de un verbo afilado y de una presencia televisiva inconfundible, Magaly ha sabido mantenerse vigente en un medio cambiante, reinventándose sin perder su esencia: la crítica sin anestesia. Amada por unos y detestada por otros, lo cierto es que su nombre es sinónimo de destapes.