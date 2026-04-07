Disney+ ha revelado el tráiler oficial de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, la esperada miniserie que trae de regreso a la icónica familia de la sitcom que marcó a toda una generación.

Esta nueva producción contará con cuatro episodios y llegará exclusivamente a Disney+ el 10 de abril, reuniendo nuevamente a gran parte del elenco original de la serie.

Tráiler oficial de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”

A continuación puedes ver el adelanto de la miniserie que revive el caótico y divertido mundo de Malcolm y su familia.

¿De qué trata “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”?

La miniserie presenta una nueva etapa en la vida de Malcolm, quien ha mantenido durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija.

Sin embargo, todo cambia cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta por su 40º aniversario de matrimonio, obligándolo a volver al entorno familiar del que se había distanciado.

Este reencuentro promete traer de vuelta el humor caótico, los conflictos familiares y las situaciones absurdas que hicieron famosa a la serie original.

El regreso del elenco original

La miniserie reúne nuevamente a varios de los actores principales de la serie clásica:

Bryan Cranston como Hal

Frankie Muniz como Malcolm

Jane Kaczmarek como Lois

Christopher Kennedy Masterson como Francis

Justin Berfield como Reese

Emy Coligado como Piama

Además, el proyecto incorpora nuevos personajes que expanden la historia de Malcolm en su vida adulta:

Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm

Vaughan Murrae como Kelly, la integrante más joven de la familia

Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm

Caleb Ellsworth-Clark como Dewey

Producción de la miniserie

“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” es una producción de Disney Branded Television, realizada por 20th Television, parte de Disney Television Studios, junto a New Regency.

El proyecto marca también el regreso de Linwood Boomer, creador de la serie original, quien vuelve como guionista y productor ejecutivo.

El equipo creativo incluye además a:

Bryan Cranston

Tracy Katsky (KatCo)

Gail Berman

Arnon Milchan

Yariv Milchan

Natalie Lehmann

La dirección de los cuatro episodios está a cargo de Ken Kwapis, quien también participa como productor ejecutivo, mientras que Jimmy Simons y Laura Delahaye se desempeñan como coproductores ejecutivos.

Dónde ver la serie original de “Malcolm in the Middle”

Mientras llega la nueva miniserie, los fanáticos pueden revivir la historia completa de la familia Wilkerson, ya que los 151 episodios de “Malcolm in the Middle” se encuentran disponibles en Disney+.

Cuándo se estrena “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”

La nueva miniserie se estrenará el 10 de abril exclusivamente en Disney+, con cuatro episodios que traerán de regreso a una de las familias más caóticas y queridas de la televisión.

Ficha técnica