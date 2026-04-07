Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" se estrena este 10 de abril en Disney Plus. (Foto: Disney)
"Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" se estrena este 10 de abril en Disney Plus. (Foto: Disney)
Por Paolo Valdivia

Disney+ ha revelado el tráiler oficial de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, la esperada miniserie que trae de regreso a la icónica familia de la sitcom que marcó a toda una generación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.