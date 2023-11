Durante los últimos días, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han acaparado los programas de espectáculos argentinos al confirmar su relación amorosa. El presentador de Bailando 2023 reveló detalles sobre cómo conquistó a la modelo peruana luego de darse un ardiente beso frente a cámaras que dejó sorprendido a más de uno en el set de televisión.

¿QUÉ DIJO MARCELO TINELLI SOBRE LA RELACIÓN AMOROSA CON MILETT FIGUEROA?

Recientemente en el reality Bailando, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se dieron un beso confirmando así su relación sentimental, pues durante semanas se venía especulando sobre este tema. Ante ello, el argentino no dejó pasar la oportunidad para contar los pormenores sobre su romance con la peruana.

“Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo de qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, aseguró.

Asimismo, el empresario dejó en claro que una de las cosas que más le gustó de Milett fue su hermosa sonrisa y su acento peruano, incluyendo la forma en que se refiere a ciertos objetos o comida ya que suele usar muchos diminutivos.

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’. Me puede con eso”, detalló el periodista deportivo argentino.

¿QUÉ DIJO MARCELO TINELLI SOBRE TENER HIJOS CON MILETT FIGUEROA?

Luego que se confirmará el romance “exclusivo” entre Tinelli y Figueroa, la prensa local se viene preguntando si la pareja decidirá tener hijos en el futuro. Por ello, el productor de televisión aclaró que no descarta la posibilidad de tener más niños con la exparticipante de El Gran Chef. “No cierro la posibilidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando hoy; pero no cierro la posibilidad”, sostuvo el conductor argentino.

¿A QUÉ HORA VER EN VIVO BAILANDO 2023?

El reality internacional de baile es transmitido por la señal de América TV de lunes a viernes a las 10 de la noche (hora de Argentina) y 8 de la noche en Perú. A continuación, te presentamos el horario del reality de baile por cada país: