La más reciente gala de eliminación de ‘La Granja VIP Perú’ se convirtió en un verdadero foco de controversia luego de que una inesperada revelación sacudiera a los participantes y al público. En medio de un ambiente cargado de tensión, Melissa Klug sorprendió al asegurar que Pamela López habría tenido un vínculo con Diego Chávarri, desatando un inmediato intercambio de versiones dentro del reality. La inesperada revelación no solo generó la inmediata reacción de los involucrados en el set, sino que también ha derivado en el anuncio de posibles acciones legales. Lo que comenzó como una pregunta directa de la conductora Ethel Pozo hacia Klug, terminó convirtiéndose en una cadena de acusaciones, desmentidos y momentos de alta tensión en vivo.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE MELISSA KLUG SOBRE EL SUPUESTO VÍNCULO ENTRE PAMELA LÓPEZ Y DIEGO CHÁVARRI?

Durante la transmisión en vivo del pasado 4 de abril, la conductora Ethel Pozo insistió en que Melissa Klug revelara detalles sobre supuestos vínculos sentimentales dentro del entorno de Pamela López.

En ese contexto, la empresaria decidió responder sin rodeos y soltó una información que le llegó por parte de Christian Cueva, expareja de López. “Me dijo con Diego, él me contó esto”, señaló.

Según Klug, ella simplemente está replicando una dinámica que la propia López inició en otros espacios televisivos, donde ella hablaba sobre Klug en base a información que escuchaba.

Melissa Klug dice que Christian Cueva le contó que Pamela López tuvo algo con Diego Chávarri.

¿CÓMO REACCIONÓ DIEGO CHÁVARRI ANTE LA ACUSACIÓN?

Tras ser involucrado directamente en la polémica, Diego Chávarri tomó la palabra y rechazó tajantemente lo señalado por Melissa Klug. El exfutbolista, visiblemente incómodo por la situación, cuestionó la difusión de versiones sin sustento: “Si vamos a decir cosas que a mí me contaron, entonces yo puedo dejar acá a un montón de gente mal”.

En su intervención, remarcó que no existió ningún tipo de relación previa con Pamela López y que su primer encuentro se dio recién dentro del reality. Además, advirtió sobre la peligrosidad de difundir chismes sin sustento: “Yo creo que si uno habla, por más que te hayan contado, tiene que tener las pruebas suficientes”.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LAS DECLARACIONES?

Lejos de buscar una conciliación o esperar un arrepentimiento, López decidió que el conflicto se resuelva en las instancias correspondientes. Al ser consultada sobre si aceptaría un perdón de Melissa Klug, la participante fue tajante al señalar que el daño a su reputación ya estaba hecho al haberse mencionado nombres propios.

“Ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre y quien le dijo, entonces ya sé cómo proceder legalmente”, manifestó con seguridad, dejando claro que su prioridad ahora es salvaguardar su integridad y privacidad mediante una demanda.

¿QUÉ POSTURA TOMÓ PAUL MICHAEL DURANTE EL ESCÁNDALO EN VIVO?

El episodio también tuvo impacto directo en Paul Michael, actual pareja de Pamela dentro del reality, quien presenció todo el intercambio en vivo. Aunque intentó mantener la calma, respondió con ironía ante la situación al decir: “Estoy tranquilo y normal, es más, voten por él”.

Posteriormente, Michael explicó que, tras lo sucedido, Pamela se comunicó de inmediato con Diego Chávarri para aclarar los hechos frente a él. Según relató, el exfutbolista reiteró que no existía ningún vínculo previo entre ambos y que solo se conocieron dentro del programa.

Pamela López anuncia acciones legales contra Melissa Klug tras relacionarla con Diego Chávarri.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG ANTE LA POSIBILIDAD DE UNA DEMANDA EN SU CONTRA?

Ante la posibilidad de enfrentar consecuencias legales, Melissa Klug optó por reafirmar su postura y aclarar el alcance de sus declaraciones. En ese sentido, sostuvo: “Yo no estoy asegurando nada, a mí me lo contaron”, dejando en claro que no presentó la información como un hecho confirmado.

Además, comparó su situación con la de Pamela, señalando que así como ella ha mencionado versiones en distintos programas, también considera válido expresar lo que ha escuchado. Con esta defensa, buscó deslindar responsabilidad directa sobre la veracidad del supuesto romance y justificar su intervención en el contexto del reality, según informa Infobae.

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