Durante varios años, Pablo Villanueva ha dividido sus actividades entre la comicidad y la salsa, género al que le ha dedicado más de 6 décadas, y hoy teniendo 87 cumple el sueño de liderar orquesta propia por primera vez. El sonero de talla internacional lamenta no haber obtenido el mismo reconocimiento en Perú, país de origen donde tanto sus composiciones como interpretaciones pasan desapercibidas a causa de un factor en particular, según refiere cada vez que habla sobre el tema. A propósito del retorno mediático de ‘Melcochita’ a la música, te contamos qué fue lo que dijo, expresó acerca de los shows programados para 2024, y a quiénes critica por la poca valoración de su trayectoria a nivel nacional.

¿A QUIÉNES CRITICA ‘MELCOCHITA’ POR LA POCA DIFUSIÓN DE SU CARRERA COMO SONERO Y VALORACIÓN MUSICAL EN PERÚ?

En tan solo 5 meses, Pablo Villanueva Branda, más conocido como ‘Melcochita’, cumplirá 88 años de edad, y lo hará liderando la orquesta que siempre soñó gracias al patrocinio del exitoso Mauricio Diez Canseco, quien le abre las puertas de Rústica para brindarle la oportunidad de relanzar una carrera como sonero tan poco valorada en Perú, según su propia consideración.

Más de 60 años son los que tiene el también actor cómico dentro de la industria del entretenimiento, pero pocos lo referencian como el gran músico de talla internacional que compartió estudios de grabación y escenarios con exponentes tales como Eddie Palmieri, Willie Colón, Celia Cruz, Adalberto Santiago, Marvin Santiago, Cano Estremara, Jhonny Pacheco, entre otros.

A propósito de su dilatada trayectoria siendo sonero y el inicio de presentaciones que llevará a cabo en Rústica, ‘Melcochita’ le comentó a América TV que lamenta la poca valoración de su talento para componer o interpretar temas en Perú, habiéndolo realizado a través de 73 canciones y grabación de más de 20 discos entre los cuales resalta “La Estrella del Son”, “Acabo Con Lima, Huyo Pa’ New York”, y “Baila Mi Rumba”.

“Recién me van a conocer como sonero en Perú, porque como las radios no han difundido mi música, la gente no sabe”, manifestó de manera tajante un Pablo Villanueva crítico de las emisoras que no le dieron la oportunidad de ser escuchado durante tantos años como sonero, haciendo hincapié en la gran diferencia existente cuando se habla de él fuera del país, es decir, a nivel internacional.

‘Melcochita’ hoy disfruta del presente aunque expresa también que “falta que el peruano haga propaganda a su misma raza”, y a través de los medios de comunicación se lleve a cabo la publicidad necesaria para realzar o potenciar la carrera de un artista.

Cabe resaltar, que Rústica y sus diversas sedes será inicialmente el escenario que lo vea demostrar su talento para el canto y soneo ofreciendo shows en vivo y programados hasta fines de abril.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE EL RELANZAMIENTO DE SU CARRERA MUSICAL LIDERANDO NUEVA ORQUESTA?

La vida de Pablo Villanueva ‘Melcochita’ a sus casi 88 años, vuelve a exponerse para hacernos recordar que su música continúa vigente, y más allá del humor, relance esa carrera que lo ha llevado a compartir escenario con icónicas leyendas de la salsa.

Con gran presencia de medios de prensa, el carismático sonero oficializó el lanzamiento de la nueva orquesta que hoy lidera gracias al apoyo de Mauricio Diez Canseco, a quien le “estoy agradecido por volver a los escenarios con una faceta que me encanta ... y que en el Perú no he desarrollado mucho”, expresó durante la presentación de la agrupación en general.

Asimismo, ‘Melcochita’ dijo que “me siento muy contento … por fin se hace justicia en cuestión de la música”, recordando que ha estado en Europa y “en el año 1981 grabé mi primer tema en Estados Unidos, he tenido una trayectoria mundialmente”.

En esta nueva etapa de relanzamiento como sonero, Pablo Villanueva también volverá a los estudios de grabación para “modernizar mis temas”, “grabar un CD nuevo con música antigua”, y de esa forma seguir produciendo canciones con arreglos modernos.

LAS PRESENTACIONES DE MELCOCHITA & ORQUESTA EN RÚSTICA

Tal y como se anunció en la presentación formal y oficial de Melcochita & Orquesta, las sedes de Rústica empezarán a recibir al público que desea deleitarse con el soneo de Pablo Villanueva mediante canciones como “Pegaso”, entre otros que forman parte de su amplio repertorio.

Vía Instagram, Mauricio Diez Canseco confirma que dicho relanzamiento inició el miércoles 17 de abril en la Costa Verde, y continuará en la sede de Wilson los días 19 y 25 a partir de las 10 de la noche.