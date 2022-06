Ya están disponibles los objetos de Among Us anunciados hace unos días, para el Battle Royale, Fortnite, y se unen esta semana a Spider-Man Cero, disponible para todo el público, por lo que a continuación te presentamos cuáles son los objetos de Among Us y cómo se consiguen.

Todos los jugadores que compren Among Us en la Epic Games Store (o un paquete de estrellas de Among Us en la Epic Games Store) antes del 9 de junio de 2023 a las 12:00 a.m. AR y 10:00 a.m. MX recibirán la mochila retro y el gesto sin costo adicional.

Se trata de elementos de la Tienda de objetos y están disponibles a cambio de paVos (moneda del juego que puede utilizarse tanto en el modo Battle Royale como en el modo Creativo). No pueden adquirirse vía eventos o misiones, así que solamente podrás comprarlos con el dinero del juego.

Son dos objetos y se venden en pack por 600 paVos. El primer objeto disponible es el Accesorio mochilero Tripulante, con el que llevarán a uno de los Tripulantes de Among Us a la espalda. Lo tienen disponible en 10 colores diferentes, y reacciona almovimiento y a cuando los eliminan.

El segundo objeto del pack es la Danza de la distracción un gesto de baile que es indescriptible, sinceramente. Cabe resaltar que, los objetos estarán disponibles por un tiempo, y luego desaparecerán. Por norma general, los objetos van en rotación y volverán estar en la tienda, pero no hay garantías sobre cuándo.

MIRA AQUÍ: Entérate cómo saber si tu licencia de moto o mototaxi está registrada en el MTC

Los colores disponibles son los que tienen los tripulantes en Among Us, es decir, rojo, azul, verde, rosa, naranja, negro, blanco, amarillo, marrón y púrpura, según indica Epic Games.