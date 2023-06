Una de las agrupaciones de cumbia más populares en el Perú es el ‘Grupo 5′, la cual se ha caracterizado por tener entre sus filas a las mejores voces del país.

Uno de los artistas que formó parte de la agrupación norteña fue el cantante Manuel Sánchez, conocido popularmente con su nombre artístico de Manuel Sanz.

A pesar del éxito que venía consiguiendo de la mano del ‘Grupo 5′, el artista decidió dar un paso al costado para enfocarse a su religión.

¿Por qué exintegrantes del Grupo 5 se retiró de la agrupación?

Manuel Sanz contó que recibió la llamada para ser parte del popular ‘Grupo de Oro’ del Perú, por lo que tuvo que viajar a Lima con las pocas cosas que tenía.

“Recuerdo que me fui con las zapatillas más viejas, y en el bus se engancharon y se abrieron (risas). Parecía El Chavo cuando llegué a la casa de Grupo 5. Andy y Elmer Yaipén son personas bien buenas. Me dijeron: ‘Manuel, vamos a Polvos Azules’, y me compraron todo, hasta toallas”, aseguró.

Sin embargo, a pesar del éxito que venía teniendo con el ‘Grupo 5′ decidió dejarlo todo para dedicarse a su religión.

“Me retiré de la música un tiempo porque pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. No sé si has visto alguna vez a los misioneros que salen con una placa a enseñar; así estuve yo: salí y dejé todo”, manifestó en entrevista con La República.

“Dejé todo por dos años. Cuando regresé no quería saber nada de la música porque vine bien espiritual, pero después llegaban las cuentas y tuve que trabajar en lo mío: la música”, agregó.

¿Qué carrera profesional estudió el exintegrante del Grupo 5?

A pesar de estar enfocado casi todo el tiempo en la música, el artista contó que pudo darse un tiempo para estudiar una carrera universitaria de manera virtual.

Según reveló, a pesar de seguir cursando un máster en psicología, seguirá dedicándose a la música.

“Lo considero como un respaldo, pero soy cantante y así voy a morir. Mi vida es la música”, afirmó.