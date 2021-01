Instagram en una de las redes sociales más populares. Como tal, siempre está buscando las herramientas para hacer sentir más cómodos y, sobre todo, más seguros a sus usuarios. En este sentido, ha lanzado una nueva función llamada ‘Restringir’. ¿Pero de qué se trata y cómo puedes usarla?

Dentro de nuestros seguidores de Instagram, siempre existen algunos que desearíamos bloquear. Sin embargo, si hacemos esto, provocaría que estos se enteren y se enfaden doblemente. Pero, con la opción ‘Restringir’ ya no debemos preocuparnos por ello.

Una de las principales ventajas que tiene la opción de ‘Restringir’ contactos en Instagram es que el usuario no sabrá que ha sido restringido. Este último podrá seguir comentando en tus fotos, mandándote mensajes y demás, pero él será el único que vea lo que ha comentado y no podrá saber si has leído sus mensajes o no, ya que el marcador de visto deja de funcionar. En pocas palabras, lo dejarás hablando solo.

Instagram es una aplicación y red social de origen estadounidense, propiedad de Facebook, cuya función principal es poder compartir fotografías y vídeos con otros usuarios. (Foto: La Tercera)

Tres conclusiones para entender mejor la opción “Restringir”

1) Se limita la interacción con el usuario, pero no recibirá ninguna notificación acerca de que ha sido restringido.

2) Solo tú y esa persona podrán ver los comentarios que pone en tus publicaciones. Puedes hacerlos visibles o no.

3) Los mensajes que te mande se enviarán a la lista de solicitudes de mensajes, por lo que no podrá ver cuándo estamos conectados ni si has leído sus mensajes.

¿Cómo usar la opción “Restringir”?

Se puede restringir a una persona deslizando el dedo hacia la izquierda en un comentario, a través de la pestaña Privacidad en Configuración. También se puede activar la opción directamente en el perfil de la cuenta que se desea limitar.

VIDEO RECOMENDADO

Documental sobre la vida de Pelé pronto verá la luz en Netflix

TE PUEDE INTERESAR