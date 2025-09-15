Las celebraciones por el Día de la Independencia de México está a la vuelta de la esquina y muchos se preparan para conmemorar esta importante efeméride que trae una serie de actividades, en la que destaca el esperado “Grito de Dolores”. Estas festividades, que se extiende por todo el país, están llenas de adornos tricolores, música de mariachi, danza folklórica, platillos típicos como el pozole y los chiles en nogada, y fuegos artificiales. De esta manera, los mexicanos aprovechan en conmemorar este día de diversas maneras con sus seres queridos, como, por ejemplo, a través de frases o mensajes a través de las redes sociales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

FRASES QUE LLENAN DE ORGULLO POR LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 2025

¡Feliz Día de la Independencia! Que el amor por México siempre nos inspire a ser mejores cada día.

¡Que el espíritu de independencia nos llene de fiesta y alegría! ¡Viva México!

¡Hoy, como hace más de 200 años, levantamos la voz para celebrar nuestra independencia y el orgullo de ser mexicanos!

¡Que las campanas suenen y las luces brillen, que hoy celebramos el grito de independencia que nos unió como nación!

¡Que suenen los gritos de libertad! ¡Hoy celebramos nuestra independencia con fiesta y orgullo!

¡Feliz Día de la Independencia! Un día para recordar que juntos somos más fuertes y libres.

¡Feliz Día de la Independencia! Que este día nos inspire a seguir trabajando por un México más justo.

Hoy es un día para bailar, cantar y celebrar lo que somos! ¡Feliz Día de la Independencia!

¡Que no falten los colores, las risas y el orgullo mexicano! ¡Feliz Día de la Independencia!

¡Hoy es un día de fiesta, de alegría y de orgullo! ¡Feliz Día de la Independencia!

El 16 de septiembre no solo celebramos nuestra independencia, sino la grandeza de un pueblo que siempre lucha por su libertad.

¡Festejemos con alegría el día que definió el futuro de nuestra nación! ¡La independencia de México es una fiesta de todos!

FRASES PARA COMPARTIR EN REDES SOCIALES POR LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

“Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos” - Ignacio Allende.

“Si no podemos hacer nada para cambiar el pasado, hagamos algo en el presente para cambiar el futuro” - Victoriano Huerta.

“Para servir a la Patria nunca sobra el que llega ni hace falta el que se va” - Venustiano Carranza.

“Los hombres no son nada, los principios lo son todo” Benito Juárez.

“Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo” - Guadalupe Victoria.

“Soy siervo de la nación porque esta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías” - José María Morelos y Pavón.

MENSAJE EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO