Entre el 15 y 16 de septiembre, México celebra su Día de la Independencia, una fecha en la que se conmemoran sus más grandes símbolos y tradiciones, desde los bailes típicos y la variada gastronomía hasta destinos emblemáticos como sus playas y Chichén Itzá, considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. Esto es motivo para que muchos mexicanos se sientan orgullosos de su rica cultura, aprovechando así estas fechas para escaparse de la trajinada rutina de la escuela o trabajo para visitar estos lugares. Por ello, en medio de las celebraciones patrias, muchos se cuestionan sobre el próximo feriado obligatorio en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FERIADO OBLIGATORIO EN MÉXICO?

Según el calendario nacional, este martes 16 de septiembre será considerado como feriado obligatorio en todo el país debido a las celebraciones por el Día de la Independencia de México. Esto quiere decir que entidades financieras, educativas y comercio suspenderán temporalmente sus actividades a fin de que puedan descansar. No obstante, existen otros grupos que, debido a la necesidad de sus servicios, deberán cumplir con sus obligaciones en esta jornada, por lo que se verán beneficiados con una remuneración extra.

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), aquellos que se vean obligados a trabajar durante un feriado nacional o días no laborables recibirán un salario extra en sus pagos. Es decir, en los días feriados, los trabajadores deben recibir el equivalente a un pago triple, compuesto por su salario ordinario más dos adicionales. Además, si la fecha coincide con un domingo, aquellos que cumplan labores tendrán derecho a la prima dominical, que representa un 25 % extra. Esta medida tiene como objetivo reconocer el esfuerzo de estos trabajadores por cumplir con sus obligaciones en fechas claves.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL “GRITO DE LA INDEPENDENCIA” EN MÉXICO?

Aunque el “Grito de la Independencia” se conoce comúnmente como un evento, en realidad se refiere a una arenga, es decir, a un discurso serio y solemne de carácter militar o político, de acuerdo con información de AD Magazine. Y es que, todo inició cuando Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez y otros planearon la independencia de México de la corona española, que había estado en América desde 1521.

Durante la madrugada del 16 de septiembre en Dolores, el movimiento independentista comenzó oficialmente cuando Hidalgo tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, salió al atrio de la iglesia y tocó la campana para convocar al pueblo a la plaza, sin importar la hora. Los ciudadanos, preocupados y asustados por la incertidumbre, llegaron al lugar. Es importante destacar que esta acción estaba programada para otro día, pero al ser “descubiertos”, decidieron adelantarla.