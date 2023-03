La Feria de las Fresas de Irapuato 2023 en México tuvo como invitada a la cantante Belinda, quien interpretó sus más grandes éxitos el pasado fin de semana ante dos mil personas.

Sin embargo, su presentación no estuvo exento de inconvenientes, pues un fanático de la madrileña eludió a los elementos de seguridad y subió al escenario para abalanzarse sobre ella en un momento de suma tensión.

El seguidor, cuya identidad aún se desconoce, se aferró a la artista abrazándola por la cintura, dificultando la labor de los agentes de seguridad de retirarlo del escenario.

A pesar de la incómoda situación, Belinda supo manejar la situación pidiendo que soltaran a su fan para que ella pudiera calmarlo y terminar con el incidente de la manera más pacífica posible.

Tras su presentación en la Feria, la cantante de 33 años publicó una historia de Instagram donde reveló malestar físico y cierto miedo por lo ocurrido: “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”.

A pesar de todo, tal y como recoge Marca, Belinda compartió otra historia donde resaltó la importancia de sus fans y justificó al seguidor que subió al escenario señalando que tuvo buenas intenciones.

“Lo que más amo en esta vida es a mis fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar, sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza, yo estoy bien, solo me asuste en el momento lo cual es algo normal, amo mucho a todos y cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera, son lo más importante para mí y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo aunque me abracen y me agarren fuerte y me saquen el aire”, expresó.