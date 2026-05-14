La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó y millones de aficionados se preguntan lo mismo: ¿cuándo juega la selección de México en el Mundial 2026? El combinado mexicano será uno de los grandes protagonistas del torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México, una edición histórica que contará con 48 selecciones y 104 partidos.

Además de ser anfitrión, México tendrá el privilegio de disputar el partido inaugural del torneo en el mítico Estadio Azteca, escenario que volverá a quedar grabado en la historia del fútbol mundial.

México abrirá el Mundial 2026

La FIFA confirmó que la selección mexicana será la encargada de inaugurar la Copa del Mundo el próximo 11 de junio de 2026. El partido se disputará en Ciudad de México y marcará el inicio del torneo más grande en la historia de los Mundiales.

El Tri llegará con altas expectativas luego de varios años de preparación y con la ilusión de hacer un torneo memorable frente a su afición. Al ser país anfitrión, México quedó ubicado automáticamente como cabeza del Grupo A.

Calendario de México en el Mundial 2026

La selección mexicana ya tiene definidas las fechas de sus partidos de fase de grupos. De acuerdo con el calendario oficial difundido por la FIFA y distintos medios deportivos, este será el camino de México en la primera ronda.

México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio de 2026

Estadio: Estadio Azteca

Hora aproximada: 13:00 horas de México / 14:00 horas de Perú

Partido inaugural del Mundial 2026

El debut del Tri será uno de los encuentros más esperados del torneo. El ambiente promete ser espectacular debido a que el Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo.

México vs Honduras

Fecha: 17 de junio de 2026

Estadio: Estadio Azteca

Hora aproximada: 20:00 horas de México

El segundo encuentro podría ser clave para las aspiraciones del conjunto mexicano. En esta jornada, la presión aumentará y cada punto será fundamental pensando en la clasificación a la siguiente ronda.

México vs Jamaica

Fecha: 23 de junio de 2026

Estadio: Estadio Azteca

Hora aproximada: 20:00 horas de México

El cierre de la fase de grupos se jugará nuevamente en Ciudad de México. Este duelo podría definir el liderato del Grupo A y el futuro del Tri dentro de la competencia.

El Estadio Azteca hará historia en el Mundial 2026

Uno de los grandes atractivos del Mundial será el regreso del histórico Estadio Azteca como sede principal. El recinto mexicano ya albergó las Copas del Mundo de 1970 y 1986, donde se coronaron leyendas como Pelé y Diego Maradona.

Con el Mundial 2026, el estadio sumará un nuevo capítulo histórico al recibir nuevamente el partido inaugural. Actualmente, el inmueble atraviesa una importante remodelación para adecuarse a los estándares de FIFA.

Además de Ciudad de México, las ciudades de Guadalajara y Monterrey también recibirán encuentros mundialistas.

Así será el formato del Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 será completamente distinta a las anteriores. Por primera vez participarán 48 selecciones divididas en 12 grupos. El torneo tendrá un total de 104 partidos y se extenderá hasta julio.

Los dos primeros de cada grupo y varios de los mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria. Esto significa que las selecciones tendrán más oportunidades de clasificar, aunque también habrá un calendario mucho más exigente.

En el caso de México, terminar como líder de grupo sería fundamental para evitar cruces complicados en las rondas decisivas.

¿Puede México hacer historia en casa?

La ilusión de los aficionados mexicanos está más viva que nunca. Jugar como local suele representar una enorme ventaja y el Tri intentará aprovechar el apoyo de miles de fanáticos en cada partido.

Históricamente, México ha logrado actuaciones destacadas cuando organiza la Copa del Mundo. En 1970 y 1986 alcanzó los cuartos de final, una barrera que buscará superar en 2026.

La nueva generación de futbolistas mexicanos tendrá la presión de competir al máximo nivel y responder a las expectativas de toda una nación que sueña con ver a su selección llegar más lejos que nunca en un Mundial.

México y un Mundial histórico para toda Norteamérica

El Mundial 2026 no solo será especial por el nuevo formato. También marcará la primera vez que tres países organicen juntos una Copa del Mundo: México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA espera cifras récord de asistencia, audiencia y turismo durante el campeonato. Además, varias ceremonias especiales se realizarán en los países anfitriones para celebrar el inicio del torneo.

Para México, esta será una oportunidad única de mostrar nuevamente su pasión por el fútbol y consolidarse como uno de los países más importantes en la historia de los Mundiales.