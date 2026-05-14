Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Mundial 2026 promete ser histórico y México tendrá un papel clave como anfitrión. Descubre cuándo juega el Tri, cuáles serán sus rivales y en qué sedes disputará sus partidos. (Foto: FMF)
El Mundial 2026 promete ser histórico y México tendrá un papel clave como anfitrión. Descubre cuándo juega el Tri, cuáles serán sus rivales y en qué sedes disputará sus partidos. (Foto: FMF)
Por Paolo Valdivia

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó y millones de aficionados se preguntan lo mismo: ¿cuándo juega la selección de México en el Mundial 2026? El combinado mexicano será uno de los grandes protagonistas del torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México, una edición histórica que contará con 48 selecciones y 104 partidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.