Si eres ARMY en México o esperas conseguir un boleto para uno de los conciertos de BTS, esta información será clave. BigHit Music anunció cambios de última hora en la preventa exclusiva para fans con ARMY Membership. A través de un comunicado publicado en Weverse, la empresa confirmó ajustes en la fecha y los horarios para la venta anticipada de entradas de los shows que la boyband ofrecerá en 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Aunque en un inicio se había anunciado que la preventa para miembros ARMY arrancaría el jueves 22 de enero, el calendario fue modificado. Ante este cambio, los fans deben mantenerse atentos a la nueva información oficial para no perder la oportunidad de compra. Revisa a continuación los horarios y nueva fecha oficial.

Nueva fecha y horario de la preventa de BTS en México

La venta de boletos exclusiva para fans con ARMY Membership se realizará el viernes 23 de enero de 2026 para los tres conciertos en el Estadio GNP en CDMX en diferentes horarios, dependiendo de la fecha del concierto al que desees asistir.

Preventa Weverse (Para conciertos del 7 y 9 de Mayo): Inicia el Viernes 23 de Enero a las 9:00 AM .

Inicia el Preventa Weverse (Para concierto del 10 de Mayo): Inicia el Viernes 23 de Enero a las 12:00 PM .

Para aquellos que no cuentan con la membresía Weverse, tendán la oportunidad de adquirir entradas en la venta general de boletos, el sábado 24 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, tiempo del centro de México, a través de Ticketmaster.

BTS on stage

¿Quiénes acceden a la preventa de BTS en México?

Esta preventa aplica solo para quienes cumplan con ambas condiciones:

Contar con ARMY Membership.

Haber realizado el registro previo en Weverse antes del domingo 18 de enero de 2026.

Fechas de los conciertos de BTS en México:

Las presentaciones de BTS en la Ciudad de México se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, marcando su regreso a los escenarios mexicanos.

En cuanto a los costos de las entradas, Ocesa Kpop informó que el listado oficial de precios será publicado el jueves 22 de enero a las 9:00 horas (tiempo del centro de México), previo al inicio de la venta anticipada para miembros ARMY.