Nintendo ha anunciado que, este miércoles 9 de febrero a las 5:00 p.m. (hora Perú), ofrecerá un nuevo Nintendo Direct centrado en información de juegos para Switch, que llegarán durante la primera mitad de 2022.

Los próximos grandes títulos que llegará a Nintendo Switch son “Triangle Strategy”, el juego de rol táctico de “Artdink” y “Square Enix” que se estrenará el 4 de marzo; y “Kirby y la tierra olvidada”, la aventura de plataformas tridimensional de la bola rosa que se lanzará el 25 de marzo.

Hay otros grandes títulos de la compañía anunciados para 2022, pero sin fecha concreta: “Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp”, “Splatoon 3″, “Bayonetta 3″, “Mario + Rabbids Sparks of Hope”, y por supuesto, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2″. Presentado, pero no para este año, está “Metroid Prime 4″.

¿Dónde y cómo ver el Nintendo Direct?

Podrás ver evento a través de este LINK, cabe mencionar que, el evento tendrá una duración de 40 minutos y aunque han dicho que se van a centrar en juegos para la primera mitad de 2022, no se puede descartar que haya alguna sorpresa más allá de este semestre.

¿A qué hora ver el Nintendo Direct?

España (Península y Baleares): a las 23:00 horas

a las 23:00 horas España (Islas Canarias): a las 22:00 horas

a las 22:00 horas Argentina: a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Bolivia: a 18:00 las horas

a 18:00 las horas Brasil: a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Chile: a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Colombia: a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Costa Rica: a las 16:00 horas

a las 16:00 horas Cuba: a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Ecuador: a las 17:00 horas

a las 17:00 horas El Salvador: a las 16:00 horas

a las 16:00 horas Estados Unidos (Washington D.C.): a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Estados Unidos (PT): a las 14:00 horas

a las 14:00 horas Guatemala : a las 16:00 horas

: a las 16:00 horas Honduras: a las 16:00 horas

a las 16:00 horas México : a las 16:00 horas

: a las 16:00 horas Nicaragua : a las 16:00 horas

: a las 16:00 horas Panamá : a las 17:00 horas

: a las 17:00 horas Paraguay : a las 19:00 horas

: a las 19:00 horas Perú : a las 17:00 horas

Puerto Rico : a las 18:00 horas

: a las 18:00 horas República Dominicana : a las 18:00 horas

: a las 18:00 horas Uruguay : a las 19:00 horas

: a las 19:00 horas Venezuela: a las 18:00 horas

