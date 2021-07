Los jugadores de Pokemon Go podrán disfrutar de regalos exclusivos de parte de Google Play, patrocinador oficial del Pokemon Go Fest 2021. Estos se darán antes, durante y después de dicho evento que se realizará este 17 y 18 de julio.

La empresa de la marca de Google está ofreciendo diversas ventajas y sorpresas exclusivas para que los jugadores puedan aprovechar en los días previos al evento y también durante el desarrollo del festival.

Te digo, somos los dos como Chatot que está volando libre en la inmensidad… 🐦 ¡Entrenadores, vuelen por su pase para Pokémon GO Fest este 17 y 18 de julio! 🏃🏻💨 #PokemonGOFest2021 pic.twitter.com/infKP3tBvZ — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) July 9, 2021

La fecha pactada para la celebración es el sábado 17 de julio y el domingo 18 de julio. La empresa encargada de Pokemon Go, Niantic, ha compartido información sobre los regalos exclusivos que hará Google Play.

A continuación, te contamos cuáles son los regalos exclusivos que tiene Google Play para los entrenadores Pokemon:

Tres meses de Youtube Premium:

Con el fin de celebrar el quinto aniversario de Pokemon Go, los Entrenadores que cumplan los requisitos, que serán publicados en el transcurso de la semana, tendrán tres meses de YouTube Premium gratis, solo en determinados países y para usuarios nuevos.

Multiplicador de Google Play Points

Desde el lunes12 de julio hasta el domingo 18 de julio, los suscriptores de Google Play ganarán el cuádruple de Google Play Points en todas las compras hechas en Pokémon GO, incluidas las entradas para el Festival de Pokémon GO 2021.

Contenido exclusivo con The Try Guys

Niantic se ha asociado con The Try Guys para traer la experiencia de entrenamiento definitiva del Festival de Pokémon GO 2021. Una situación que cuenta con consejos de Pokemon Go y cameos de celebridades como Jordan Fisher y Chloe Kim.

Regalo del patrocinador Google Play

Los entrenadores que usen dispositivos Android podrán recibir un regalo especial del patrocinador el primer día del Festival de Pokémon GO 2021, es decir, el 17 de julio. El lote incluirá un incienso, una superincubadora y 30 Ultra Balls. En este enlace podrán ver los obsequios y el mensaje que ha dejado Google Play a los entrenadores.

Este año, el precio de la entrada al Pokemon Go Fest 2021 está a 4,99 USD para celebrar el quinto aniversario de Pokemon Go. Los boletos estarán a la venta en la tienda de la aplicación. El evento se desarrollará desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde este 17 y 18 de julio en todo el mundo.

