Actualmente, Gmail es uno de los servicios de mensajería que más utilizan los usuarios en el mundo, ya sea para recibir y enviar mails. Sin embargo, recientemente Google ha informado a los internautas que llevará a cabo una actualización en sus políticas de inactividad que generará el cierre de cuentas de Gmail, YouTube y Drive y más siempre y cuando no cumplan con un requisito indispensable. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA CUENTA GMAIL?

De acuerdo con Google, determinó que las cuentas personales que no hayan tenido actividad durante más de dos años serán eliminadas junto a toda la información que incluya, como correos electrónicos, fotos almacenadas en Google Fotos, archivos en Google Drive, contactos, y algún otro dato asociado a la cuenta. Este reglamento entró en vigor en diciembre del año pasado y puso en alerta a millones de personas en el mundo.

No obstante, no todas las cuentas estarán sujetas a esta nueva norma, pues las direcciones electrónicas que formen parte de organizaciones (centros educativos o empresas) no se verán perjudicadas por esta nueva disposición de la empresa de tecnología multinacional estadounidense. Por su parte, en YouTube las cuentas inactivas que tengan canales, vídeos, comentarios, tarjeta regalo con saldo o aplicaciones publicadas en la Play Store, estarán exentas de ser erradicadas.

Google anunció que cerrará las cuentas personales de Gmail y YouTube que no hayan registrado actividad por más de dos años.

Es importante mencionar que Google alertará a sus usuarios con muchos meses de anticipación previo a la eliminación con el objetivo de que reactiven su cuenta en caso así lo requieran. Por consiguiente, esta importante compañía tecnológica ha dado a conocer diversas acciones que pueden hacer los internautas para que lo mantengan activa y así evitar futuras molestias. Estas son:

Tendrás que iniciar sesión en una cuenta de Google es suficiente para considerarla activa.

Puedes leer o enviar correos electrónicos desde la cuenta asociada es otra manera de mantenerla activa.

Subir, editar o descargar archivos desde Google Drive también cuenta como actividad.

Acceder a YouTube y reproducir cualquier vídeo es otra forma fácil de mantener la cuenta siempre activa.

Realizar búsquedas en el motor de búsqueda de Google es también considerada una forma de uso activo de la cuenta.

Google anunció que cerrará las cuentas personales de Gmail y YouTube que no hayan registrado actividad por más de dos años.

La herramienta de Google que podría reemplazar a Excel

Una de las elecciones que tendrían los usuarios para reemplazar Excel sería Google Sheets ya que tiene habilitado la opción de crear y editar hojas de cálculos en la nube y trabajar en directo entre diversos usuarios. Asimismo, este programa tiene añadido herramientas de Google con la finalidad de agrupar, ya sea Google Docs y Google Drive.

Mientras que ClickUp, que fue fundada por Brian Evans y Alex Yurkowski en 2017, se perfila como una alternativa fuerte para las personas ya que en su plataforma integra operatividades de hojas de cálculo. Además, este software de gestión de proyectos permite a los usuarios varias funciones, entre ellas, dejar tareas, comentarios y colaborar de manera capaz, todo desde una interfaz intuitiva y moderna. Otras herramientas especializadas y gratuitas que aparecen son: LibreOffice Calc, Apache OpenOffice Calc y WPS Office Spreadsheets.