La continuidad del servicio de agua potable es vital para el desarrollo de las actividades diarias en el hogar y los negocios. Sin embargo, para garantizar que el sistema funcione correctamente, es necesario realizar mantenimientos preventivos. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado una nueva suspensión temporal del suministro para este jueves 7 de mayo.

Esta medida afectará a sectores específicos de cuatro distritos clave en la capital: San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Chaclacayo y Santa Anita. La interrupción, que en algunos casos superará las 10 horas consecutivas, busca optimizar la infraestructura hídrica y asegurar la calidad del servicio para los próximos meses.

Zonas afectadas por el corte de agua este jueves 7 de mayo

Villa María del Triunfo (8:15 - 18:00)

P. J. Nueva Esperanza

P. J. Virgen de Lourdes

A. H. Nueva Esperanza Comité 19-A

A. H. Nueva Esperanza Comité 22A-1

A. H. Virgen de Lourdes Comité 13

A. H. Nueva Esperanza Comité 42A

A. H. Mario Vargas Llosa

A. H. Virgen de Lourdes

A. H. Nueva Esperanza Comité 42B

A. H. Nueva Esperanza Comité 15A

A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur

P. J. Hogar Policial

P. J. Tablada de Lurín

P. J. San Francisco

A. H. Ramiro Prialé

P. J. Las Lomas

A. H. Mario Vargas Llosa

A. H. Nueva Esperanza Comité 43A

A. H. Daniel A. Carrión

A. H. La Unión

A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín

A. H. San Francisco 2do sector ampliación General La Mar

P. J. El Porvenir

A. H. El Rosario

P. J. César Vallejo

P. J. Nueva Esperanza

A. H. Virgen de las Mercedes

A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín I Sector

P. J. Tablada de Lurín

A. H. Los Heraldos Negros

A. H. Santa Cruz

A. H. Amplia. - Comité 32

A. H. Villa los Heraldos

A. H. Sector María de los Ángeles

A. H. Ramiro Prialé Ampliac. Castilla

P. J. Tablada de Lurín

A. H. Comité 8 de Diciembre

P. J. Nueva Esperanza

A. H. Chavín de Huántar

P. J. Ampliac. César Vallejo

P. J. César Vallejo

P. J. San Francisco

A. H. San Francisco de la Tablada de Lurín

P. J. César Vallejo

P. J. Nueva Esperanza

Calle Morropón

Calle Catacaos

Av. Ramiro Merino

Av. Heraldos Negros

Calle Morropón

Calle Pataz

Av. Pachacútec

Av. Prolongación Atahualpa

Jr. Lima

Av. Arica

Av. Tacna

Jr. Alfonso Ugarte

Av. 27 de Diciembre

Jr. Leoncio Prado

P. J. César Vallejo

P. J. César Vallejo - Ampliac.

P. J. Nueva Esperanza

P. J. Bolívar

Comité Vecinal Amplia. San Fco. Tablada de Lurín

Asoc. Nuevo Amanecer de Tablada de Lurín

A. H. Asoc. de Poses. de San Fco. Tablada de Lurín

A. H. Nueva Esperanza Comité 8C

P. J. San Fco. Tablada de Lurín 2da etapa

Asoc. de Poses. de Viv. y Talleres

A. H. San Fco. de la Tablada de Lurín

A. H. Santa Cruz

P. J. San Francisco

A. H. Los Heraldos Negros

P. J. Arenal Alto

P. J. Simón Bolívar Ampliación

La Molina (9:00 - 21:00)

Urb. El Sol de La Molina II y III etapa

Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa

Asoc. Los Arbolitos

San Juan de Lurigancho (9:00 - 23:55)

Coop. Las Flores

Urb. San Silvestre

APV Lurigancho Bajo

APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas I, II y III)

APV Urbanizadora Azcarrunz (Las Violetas III Ampliac.)

Urb. Las Flores de Lima

Urb. Las Flores 78

Asoc. San Hilarión I y II

APV Las Begonias

APV San Hilarión

APV San Hilarión II

Coop. La Huayrona I

Urb. San Carlos

APV Jorge Basadre

Coop. Los Ángeles

Urb. San Gabriel

A. H. Los Portales

Nuestra Señora La Merced

Urb. Los Jardines de San Juan

A. H. Enrique Montenegro

A. H. Corazón de Jesús III

A. H. Integ. Manos Unidas Sector de Oro

A. H. Corazón de Jesús

A. H. Simón Bolívar

A. H. Integ. San José Sector San José 1ro de Junio

José Olaya Ampliac.

A. H. Santo Toribio

Agru. Jorge Chávez Ampliación 1ro de Junio

AF José Olaya II Ampliac.

A. H. Integ. San José Sector José Olaya

A. H. 28 de Febrero

P. J. 10 de Marzo

A. H. 10 de Marzo

A. H. Integ. Santa Inés

A. H. Intég. Grau Sector Héroes del Cenepa

A. H. Integ. 2da Sectores Laderas de Motupe

AF Lomas de Motupe 2

AF Heraldos de Motupe

A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses Ampliac.

A. H. Los Unidos

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero de Montenegro

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Las Lomas de Montenegro

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector 1ro de Enero

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector de Huanca

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Buena Vista

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario

A. H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac.

AF Nuevo Amanecer

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cétrico

A. H. 1 de Mayo

Agru. Las Viñas

A. H. Nuevo Santa Cruz Colegio 10 de Marzo

A. H. Integ. San José Sector José Olaya

Agru. José Olaya II

1ro de Mayo Ampliac.

A. H. Unión y Progr. Sector Los Claveles

A. H. Cangallo

Agrup. El Jordan

Carabayllo (12:00 - 20:00)

Asociación de Vivienda Bellavista

Asociación Programa de Vivienda Costa del Sol

Asociación Villa Victoria de Carabayllo II etapa

Centro Poblado Rural Santa Rosa

Programa de Vivienda Bonavista

Programa de Vivienda La Florida II etapa

Programa de Vivienda Las Orquídeas de Carabayllo II

Programa de Vivienda Villa Emilia

A.H. Cruz Milagrosa La Flor, A.H. Las Dalias 17 de Febrero

Asociación de Vivienda Villa Caudivilla

Asociación de Vivienda Villa Caudivilla Ampliación

Asociación de Propietarios Los Girasoles de Carabayllo II etapa

Asociación de Propietarios El Portal de Carabayllo

Asociación de Propietarios Villa Gloria

Asociación de Propietarios Villa Los Ficus

Asociación de Vivienda El Estanque de Carabayllo

Asociación de Vivienda La Muralla - Sector 352

¿Por qué Sedapal programó un corte de agua este 7 de mayo?

Muchas veces, los usuarios se preguntan por qué son necesarias estas interrupciones que alteran la rutina familiar. Según el comunicado oficial, el corte responde a labores de limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución.

La limpieza de reservorios es un proceso técnico fundamental para eliminar sedimentos y garantizar que el agua que llega a los grifos sea apta para el consumo humano. Por otro lado, los empalmes son necesarios para integrar nuevas tuberías o reparar tramos antiguos, mejorando la presión y evitando futuras fugas de gran magnitud. Aunque la suspensión genera inconvenientes temporales, estas actividades programadas previenen cortes imprevistos por colapsos de tuberías.

¿Cómo prepararse para un corte de agua prolongado?

Pasar más de 10 horas sin agua potable requiere de una planificación mínima para evitar el caos doméstico. Aquí te brindamos algunas recomendaciones prácticas:

Almacenamiento estratégico: No esperes a última hora. Llena tus recipientes, baldes o tanques la noche anterior o temprano en la mañana. Recuerda que el agua almacenada debe estar bien tapada para evitar la proliferación de mosquitos como el Aedes aegypti (transmisor del dengue). Cálculo de consumo: Una persona promedio utiliza aproximadamente 20 litros de agua para necesidades básicas (higiene y alimentación) en un periodo de 10 horas. Multiplica esto por el número de integrantes de tu familia. Prioriza el uso: Durante el corte, evita lavar ropa, regar jardines o realizar limpiezas profundas en el hogar. Reserva el agua exclusivamente para la cocina y el aseo personal indispensable. Cuidado de los electrodomésticos: Si tienes terma eléctrica o lavadora, asegúrate de apagarlas o desconectarlas. Al regresar el servicio, el agua suele venir con aire o con una presión inestable que podría dañar las válvulas de estos equipos.

¿Qué hacer si el agua no regresa en el horario programado?

Sedapal ha indicado que el restablecimiento del servicio es gradual. Esto significa que el agua no llegará con la misma presión a todas las casas al mismo tiempo. Las zonas más altas o alejadas de los reservorios suelen tardar un poco más en recuperar el flujo normal.

Si pasadas un par de horas del horario fijado sigues sin servicio, puedes contactarte con Aquafono (317-8000) o escribir a las redes oficiales de Sedapal en Facebook y X (antes Twitter). Es importante tener a la mano tu número de suministro para que la atención sea más rápida.