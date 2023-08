El pasado lunes 14 de agosto, la joven modelo y empresaria Brunella Horna reapareció en la televisión a través de “América Hoy”, programa donde ejercía como conductora pero que tuvo que dejar hace cuatro meses por motivos personales. Su regreso llegó acompañado de la noticia de que está esperando un bebé con su pareja Richard Acuña, señalando que actualmente está feliz por el buen avance de su gestación.

Brunella explicó que el camino hacia la maternidad no fue sencillo y enfrentó desafíos de salud, incluso amenazas de aborto, que la llevaron a tomar la decisión de alejarse temporalmente del programa matinal. No obstante, ahora, con su salud recuperada, la conductora se muestra emocionada y agradecida por la llegada de este bebé tan esperado.

“Yo he sangrado 4 meses y medio. Como mamá primeriza no sabía, quería hacer mi vida normal, por eso me retiro (del programa). Yo estaba mal dos semanas, me recuperaba, salía y luego recaía… Los 9 kilos me han subido por todos lados”, contó Brunella. “Es un bebé muy esperado, muy soñado, nos demoramos un año en que salga yo embarazada”, añadió la modelo en su visita al programa.

Ahora bien, actualmente Brunella Horna se encuentra disfrutando su etapa de embarazo de la mejor manera, especialmente porque está siendo engreída por sus familiares, quienes poco a poco le regalan cosas que le servirán cuando tenga a su bebé.

Recientemente, en conversaciones con el programa “América Espectáculos”, la joven empresaria reveló que su suegro, Cesar Acuña, es una de las personas más emocionadas por la llegada de su nieto. El líder político se muestra atento con ella y prueba de ello es el último regalo que le envió para su bebé.

¿QUÉ REGALO LE ENTREGÓ CESAR ACUÑA A BRUNELLA HORNA PARA SU BEBÉ?

Brunella reveló emocionada que su bebé ya recibió sus primeros regalos, siendo el primero el de César Acuña. En este sentido, la joven destacó el enorme gesto que tuvo su suegro hacia su nieto.

“Mi suegro (me regaló) la pañalera. Él ha sido que el que me dio el primer regalo. Es su nieto número 13. Mis papás también, pero el primero fue mi suegro”, comentó.

¿BRUNELLA HORNA REVELÓ EL SEXO DE SU BEBÉ?

La empresaria de Gamarra, quien confesó tener 6 meses de gestación, no logra ocultar su emoción y declaró que su pareja, el excongresista Richard Acuña, está muy ansioso por conocer a su quinto hijo. “Él ya tiene dos parejitas… Está feliz (luego del anuncio). Él quería un poco mujer y yo quería hombre. Estamos felices”, manifestó.

Asimismo, Horna confesó que los hermanos de su futuro hijo estaban divididos porque las niñas querían una mujercita, mientras que los hombres querían un varón. De todas formas, los cuatro se encuentran felices por la llegada del nuevo integrante de la familia y a quien esperan impacientes sus abuelos, hermanos y padres, según recoge La República.

El conmovedor anuncio de Brunella Horna no solo revela su alegría por la nueva etapa que enfrenta junto a su esposo, sino que también resalta la importancia de compartir las experiencias que rodean la maternidad, incluyendo los momentos de adversidad que pueden surgir.