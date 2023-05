La paternidad llegó a la vida musical del afamado cantante y compositor mexicano convertido en toda un celebridad a raíz del éxito de sus canciones, desamores y reciente embarazo de Cazzu. Christian Nodal a sus 24 años confesó que será padre por primera vez como fruto de su relación con la trapera argentina, y en virtud a ello se encuentra en un proceso de análisis que guarda relación con su apariencia física. Te contamos qué dijo sobre los polémicos tatuajes en su rostro, y la posibilidad de quitárselos antes de que nazca el nuevo integrante de la familia.

¿QUÉ HARÁ CHRISTIAN NODAL CON LOS TATUAJES QUE LLEVA EN EL ROSTRO ANTES DE QUE NAZCA SU HIJO?

En la quincena de abril, el propio intérprete de “Adiós Amor” anunció que será papá mientras brindaba un concierto en México, y luego de la confesión de su amada Cazzu en tierras argentinas.

Christian Nodal tendrá su primer hijo con la también artista originaria de Jujuy que forma parte del género urbano, quien le lleva 5 años, y en menos de 12 meses de relación sentimental ya le dio la alegría de su vida.

Tras romances mediáticos como el que tuvo con Belinda, por ejemplo, el cantante de música regional azteca parece haber encontrado el rumbo positivo gracias a la venidera llegada del integrante que le faltaba a su entorno, y el estreno de “Quédate”, tema que llegó en vivo a Colombia.

Durante una rueda de prensa cubierta por el programa de Canal 1 “Lo Sé Todo”, inevitablemente Christian Nodal fue consultado por temas personales, y entre otras cosas, terminó reconociendo que se borrará los tatuajes que se hizo en el rostro por un entrañable motivo.

“El punto de los tatuajes es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan mucho mis tatuajes, pero me gustaría que mi hija conozca mi carita”, expresó el autor de “Ya No Somos Ni Seremos”, al mismo instante que confirmaba su incursión en el mundo del emprendimiento, y la pronta inauguración de un Tatto Shop en la ciudad estadounidense de Los Angeles.

Asimismo, y con respecto a las figuras impregnadas con tinta en la piel de su cara, resaltó que “fue una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón, y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”.

“Todo tiene solución menos la muerte”, puntualizó entre risas Christian Nodal, dejando más claro que antes del nacimiento de su primogénito eliminará las huellas del pasado.

¿CHRISTIAN NODAL DIJO CUÁL SERÁ EL SEXO DE SU BEBÉ?

El artista mexicano de 24 años, no solo reveló en Colombia que se quitará los tatuajes del rostro, sino que involuntariamente dijo el sexo de su bebé.

Para “Lo Sé Todo”, el comentario donde manifestó que “me gustaría que mi hija conozca mi carita” no pasó desapercibido, y directamente le preguntaron si efectivamente será mujer la bebé que viene en camino y espera junto a Cazzu.

“No, no lo sabemos, pero siempre he querido una niña”, aseguró en principio Christian Nodal, para finalmente sentenciar que “si es un niño, no pasa nada”.