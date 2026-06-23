El inesperado empate 2 a 2 entre Uruguay y Cabo Verde en Miami ha dejado el panorama del Grupo H al rojo vivo. La selección dirigida por Marcelo Bielsa estuvo cerca de llevarse los tres puntos gracias a los goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, pero los errores defensivos pagaron caro y la Celeste quedó en una situación comprometida de cara a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. A continuación, te detallamos todos los escenarios y qué necesita Uruguay para sellar su clasificación a los 16avos de final.

Qué pasa si Uruguay le gana a España en la última fecha

El escenario ideal. Si la Celeste consigue derrotar a la “Furia Roja” el próximo viernes 26 de junio en Guadalajara, alcanzará las 5 unidades y clasificará directamente a los 16avos de final sin depender de ningún otro resultado.

Dependiendo de lo que suceda en el duelo simultáneo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, una victoria incluso podría otorgarle a Uruguay el primer lugar del grupo (necesitaría superar la diferencia de goles de España o que los africanos no goleen en su respectivo partido).

Qué pasa si Uruguay empata ante España

Si el encuentro termina igualado, Uruguay sumará 3 puntos y su destino inmediato estará atado al partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita:

Si gana Arabia Saudita: Uruguay se asegura el segundo puesto del grupo con 3 puntos (superando a los árabes por diferencia de gol o duelo directo, y dejando a Cabo Verde con 2) y clasifica de forma directa.

Uruguay se asegura el del grupo con 3 puntos (superando a los árabes por diferencia de gol o duelo directo, y dejando a Cabo Verde con 2) y clasifica de forma directa. Si empatan Cabo Verde y Arabia Saudita: Uruguay y Cabo Verde igualarían en todo (3 puntos). El segundo lugar se definiría por los criterios de desempate de la FIFA (goles a favor, Fair Play o sorteo). El que quede tercero deberá esperar la tabla general.

Uruguay y Cabo Verde igualarían en todo (3 puntos). El segundo lugar se definiría por los criterios de desempate de la FIFA (goles a favor, Fair Play o sorteo). El que quede tercero deberá esperar la tabla general. Si gana Cabo Verde: Los africanos harían 5 puntos y España quedaría con 5. Uruguay finalizaría tercera con 3 puntos y tendría opciones matemáticas muy serias de avanzar como uno de los ocho mejores terceros del torneo.

Qué pasa si Uruguay pierde contra España

Una derrota ante el combinado europeo dejaría a Uruguay con solo 2 puntos. Con el formato de 48 equipos del Mundial 2026, avanzar a la Ronda de 32 con apenas dos unidades es prácticamente imposible, ya que los terceros de los otros grupos superarán dicha línea con facilidad. Además, cualquier resultado en el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita empujaría automáticamente a la Celeste al tercer o cuarto puesto, quedando virtualmente fuera del certamen.

Cuándo juega Uruguay vs España por el Mundial 2026

La definición del Grupo H tendrá lugar el viernes 26 de junio de 2026. El trascendental encuentro entre Uruguay y España se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, en simultáneo con el enfrentamiento entre Cabo Verde y Arabia Saudita en Houston.