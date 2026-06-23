Esto es todo lo que necesita Uruguay para clasificar a los 16avos de final de la Copa Mundial 2026. EFE/ Alberto Boal
Esto es todo lo que necesita Uruguay para clasificar a los 16avos de final de la Copa Mundial 2026. EFE/ Alberto Boal
Por Paolo Valdivia

El inesperado empate 2 a 2 entre Uruguay y Cabo Verde en Miami ha dejado el panorama del Grupo H al rojo vivo. La selección dirigida por Marcelo Bielsa estuvo cerca de llevarse los tres puntos gracias a los goles de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, pero los errores defensivos pagaron caro y la Celeste quedó en una situación comprometida de cara a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. A continuación, te detallamos todos los escenarios y qué necesita Uruguay para sellar su clasificación a los 16avos de final.

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