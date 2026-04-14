La poesía en el Perú ha sido bien representada a través de los años y cada 15 de abril es propicio para celebrar el Día del Poeta Peruano. Sin embargo, esta fecha nace a partir de honorar a uno de ellos en particular, quien representa de manera excepcional esta forma de arte en el país. ¿De quién se trata? Aquí los detalles.

Fue durante el primer gobierno del expresidente Alan García que esta efeméride tuvo su creación. De manera específica, el 29 de diciembre de 1985, el difunto mandatario estableció que cada 15 de abril se celebre el Día del Poeta Peruano, respaldado en la Ley N°24-616 y desde entonces se conmemora cada año.

¿Pero por qué esta fecha? Su elección se debe a que es el día en que muere el gran César Vallejo, en 1938. De este modo, esta jornada fue tomada para revalidar la importancia de esta expresión artística internacional, en especial a la que producen nuestros y nuestras compatriotas.

Además de celebrar al autor de “Los heraldos negros”, “Trilce”, “España, aparta de mí este cáliz” o “Poemas humanos”, se recuerda a grandes valores de la pluma nacional como Blanca Varela, José Watanabe, Sebastián Salazar Bondy, César Calvo, María Emilia Cornejo, Javier Heraud, Emilio Adolfo Westphalen, además de un extenso etcétera de nombres.

Cabe mencionar que con la mencionada norma proclamada por Alan García, también se ordenó la fundación de la Casa del Poeta Peruano, en Arequipa. Este recinto serviría para convertirse en una institución en el que poetas y escritores en general tengan un espacio en el que puedan difundir sus obras.