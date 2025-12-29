El listado de celebraciones anuales tanto cívicas como patrióticas sobre territorio peruano, contempla actualmente, y bajo normativa legal y reconocimiento laboral, el goce de descanso remunerado dirigido a millones de trabajadores. Con respecto ahora al 2 de enero e inicio de Año Nuevo, la llegada de feriado o día no laborable llama la atención entre empleados de diversos sectores, representando aquel asueto que figura oficialmente decretado por parte del Gobierno, y forma parte del primer fin de semana largo de 2026.

ESTO ANUNCIA EL GOBIERNO PERUANO CON RESPECTO AL 2 DE ENERO COMO FERIADO O DÍA NO LABORABLE

A nivel nacional, la celebración de efemérides representa el goce de días con descanso remunerado, y excepcionalmente la conexión con días no laborables que anualmente suelen conformar el denominado ‘puente festivo’, siendo enero en 2026 el mes que arrancará teniendo hasta 2 asuetos extendidos, según lo terminan disponiendo normativas gubernamentales puntuales.

Con respecto a ello, pasamos a contarte que de manera oficial, el primer fin de semana largo del Año Nuevo en Perú, y tras la conmemoración de la Navidad, iniciará el día 1 como feriado, y continuará celebrándose el viernes 2 debido a cumplimiento de día no laborable que figura establecido mediante el Decreto Supremo Nº 042.

Resulta importante destacar que junto a la celebración de ambos asuetos durante el comienzo de enero 2026, el sábado 3 y domingo 4 terminan generando la celebración de hasta 4 jornadas libres de manera consecutiva, pero solo al 100% dirigidas a los trabajadores del sector público que deben compensar las horas dejadas de laborar.

En el caso de quienes conforman el ámbito privado, la información brindada mediante el Decreto Supremo Nº 042, precisa que también pueden gozar del día no laborable del viernes 2 del primer mes del Año Nuevo, por ejemplo, y acogerse a la medida, pero siempre y cuando exista acuerdo previo con el empleador de turno.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE UN DÍA NO LABORABLE Y UN FERIADO EN PERÚ

Las leyes en Perú empezaron a calendarizar los feriados desde 1991, y los días no laborables según decretos supremos como el 042 de 2025, estando ambos conceptos destinados a beneficiar a los trabajadores del sector público y también privado, pero con variaciones entre sí de acuerdo a lo establecido también por el Decreto Legislativo 713.

Teniendo en cuenta ambos términos, podemos definir que la diferencia entre ambos radica en que el primero de los mencionados corresponde a fechas festivas celebradas anualmente bajo normativa, y terminan convirtiéndose en un derecho al descanso remunerado, mientras el segundo forma parte de disposiciones gubernamentales establecidas para favorecer a instituciones del Estado, y deben ser compensadas en días inmediatos posteriores al goce de la jornada puntual.

La finalidad de decretar los días no laborables compensables, según el Decreto Supremo 042, tiene por objetivo fomentar el turismo interno, y en la mayoría de los casos construir un puente festivo que signifique mayor impacto en la promoción de la actividad turística y receptiva, en tanto, los feriados nacionales calendarizados son fijados con anticipación y forman parte de un cronograma establecido para el descanso de los trabajadores como un derecho laboral.

ESTOS 16 FERIADOS COMPONEN EL CALENDARIO DE ASUETOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO PERUANO