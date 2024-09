Las condiciones climáticas varían según estación astronómica a nivel mundial, pero fenómenos como La Niña suelen modificar el patrón normal de eventos asociados a las temperaturas características del otoño, invierno, primavera y verano. Precisamente, y entorno a los países que abarcan ambos hemisferios, un territorio sudamericano en particular ha llamado la atención porque hacia el término del segundo semestre de 2024, su población no experimentaría precipitaciones según lo pronosticado, y evidenciaría déficit meteorológico causante de sequía. Conoce dónde sucedería ello, porqué razones habría escasez de lluvia, y mucho más al respecto gracias a información especializada.

¿EN QUÉ PAÍS SUDAMERICANO NO HABRÍAN LLUVIAS HACIA FINES DE 2024 TRAS RETRASO EN LA LLEGADA DE LA NIÑA?

A nivel global, los pronósticos acerca del clima revelan desde fines de 2023 un impacto considerable en las condiciones meteorológicas del Pacífico ecuatorial, resaltando hoy La Niña como el fenómeno que mantiene en vilo a un país sudamericano en particular debido a factores que retrasarían su llegada, y con ello generarían escasez de lluvias.

Colombia es la nación a la cual nos referimos, y donde no se presentarían precipitaciones hacia octubre 2024 pese a la alta probabilidad de que ello ocurra según pronostica la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

En ese sentido, y también de acuerdo a estimaciones brindadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam que coinciden con lo expuesto por la NOAA, sorprenden las declaraciones brindadas por Andrea Devis-Morales, oceanóloga y profesora del Programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario, quien para Red+ Noticias, revela que La Niña estaría evidenciando retraso y hasta cierta debilidad.

Aunado a la falta de agua proveniente del sistema Chingaza y la proliferación de los incendios forestales, ahora “las probabilidades no son tan confiables (en Colombia) porque tenemos una condición que no habíamos vivido nunca: cada año es el año más caliente y no solo en la parte atmosférica, sino también en el océano”, manifiesta la experta.

Cabe resaltar además, que “para declarar La Niña se requieren anomalías negativas mayores a -0,5 °C por tres meses consecutivos en la región Niño 3.4″, y es por ello que hacia octubre 2024 por lo pronto, todavía no empezarían a desarrollarse excesos de lluvia en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

“No en todo el país se presenta de la misma manera el impacto de La Niña”, expresaba en paralelo Tatiana Sierra de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas (OSPA) del Ideam, mientras hacía mención de que dos regiones colombianas en particular, tendrían un “déficit de precipitaciones”.

EN QUÉ REGIONES COLOMBIANAS PUEDE DARSE UN DÉFICIT DE PRECIPITACIONES SEGÚN PRONÓSTICO BRINDADO POR EL IDEAM

La nueva temporada de lluvias producto de La Niña 2024 en Colombia, no iniciaría durante el mes de octubre tras el comienzo oficial de la primavera, pese a las previsiones climatológicas que daban cuenta de precipitaciones superiores a los históricos.

Sequía en Orinoquía podría provocarse ante la falta de lluvia por retraso de La Niña 2024. (Fuente: iStock) / Hector Pertuz

Si bien en conjunto, la información revela altas probabilidades de que ello ocurra, lo cierto es que dichas anomalías negativas mayores a -0,5 °C por tres meses consecutivos en la región Niño 3.4, provocarían que tanto Orinoquía como la Amazonía carezcan de manifestaciones pluviales.

ESTO PREDICEN ORGANISMOS ESPECIALIZADOS ACERCA DE LA LLEGADA E INFLUENCIA DE LA NIÑA EN SUDAMÉRICA A PARTIR DE LA PRIMAVERA 2024

Las condiciones climáticas en 2024 empezaron a descender como las temperaturas a nivel regional, tras un inicio de invierno que junto al Fenómeno El Niño, acentuaron el frío cuyas características deberían ir haciéndose menos notorias de manera progresiva con la llegada de la primavera, pero estimaciones compartidas por la NOAA del gobierno de Estados Unidos, hoy revelan lo contrario gracias a la llegada de La Niña.

Esta fase antagónica meteorológicamente representa el fenómeno que produce un enfriamiento a gran escala de las temperaturas de la superficie oceánica en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, y está próximo a manifestarse con un 71% de probabilidad según lo refiere también la Organización Meteorológica Mundial (OMM) e informa la ReliefWeb de las Naciones Unidas.

“Se espera que la ENSO-neutral continúe durante los próximos meses, con La Niña favorecido para emerger durante septiembre-noviembre”, expresa la NOAA en el informe sobre dicho fenómeno que figura compartido digitalmente desde el lunes 9 de setiembre, haciendo hincapié en que una vez iniciado existe un 74% de probabilidad de que persista entre primavera y verano (noviembre-enero 2024/25).

Cabe resaltar según lo detalla ReliefWeb, que el impacto negativo de La Niña suele verse reflejado en la pérdida de cultivos por sequía, mayor incidencia de enfermedades transmitidas por el agua y vectores, y aumento del riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, condiciones secas, entre otros como incendios forestales.