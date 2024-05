La educación en Perú cambió rotundamente tras una pandemia que permitió conocer a la tecnología como herramienta para continuar desarrollando actividades académicas pese a la adversidad, y asimismo desarrollar estrategias de expansión fuera del país. Es así como la fuente global de los negocios, finanzas y estilo de vida con mayor credibilidad del mundo, Forbes, a través de un informe detallado expone los nombres de las universidades peruanas que desde hace varios años aceleran su internacionalización mediante la búsqueda de nuevos mercados, y por ende colocación de marca. Hoy te contamos cuáles son, cómo han extendido sus redes de comunicación a nivel global, qué ofrecen y mucho más acerca de dichos negocios con visión empresarial.

¿CUÁLES SON LAS UNIVERSIDADES PERUANAS QUE TIENEN PRESENCIA ACTIVA EN EL EXTRANJERO SEGÚN INFORME DE FORBES?

El proceso de extender las operaciones de una empresa a nuevos mercados fuera del país de origen es aquel denominado como expansión internacional por la que varias universidades peruanas han apostado para desarrollar estrategias de inversión también, diversificar la oferta de productos ofrecidos, y lógicamente buscar el éxito a través del talento captado en otros territorios.

De acuerdo a un informe detallado que comparte Forbes, hoy te contamos que la dinamización del negocio educativo a nivel global por parte de franquicias y reconocidas marcas, está siendo protagonizada por el Grupo Laureate Education que reúne a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec, e inició operaciones hace 25 años extendiendo su modelo de enseñanza por México donde acoge a casi 300 mil alumnos en Universidad del Valle, la Universidad Tecnológica de México y Unitec.

Asimismo, y como parte de dicha expansión internacional, la Corporación Educativa USIL, fundada por el empresario y político Raúl Diez-Canseco Terry, también amplía su red de contactos y comunicación teniendo presencia activa en países como Paraguay, Estados Unidos, España y hasta China donde opera el Centro Peruano de Estudios Latinoamericanos BISU.

Cabe resaltar además a la Universidad Continental que desde el 2023 impacta a nivel global gracias al inicio de operaciones en tierras norteamericanas del Continental University of Florida (CUF) que según Forbes brinda oportunidades académicas mediante 7 carreras de grado, 5 maestrías, y todo 100% virtual y en español, mientras la ESAN, por ejemplo, y PUCP aún están evaluando, y tratando de identificar mercados emergentes donde no existan “competidores significativos para expandir servicios y fortalecer presencia”, tal y como lo señala Clara Rosselló de dicha casa de estudios cuyo Centrum está ubicado en Surco.

¿QUÉ UNIVERSIDAD PERUANA SUPERA A LA UNI Y SAN MARCOS EN PRESTIGIOSO RANKING INTERNACIONAL 2024?

En Perú, anualmente las más prestigiosas instituciones de educación superior suelen abrir convocatorias para la correspondiente inscripción a sus respectivos exámenes de admisión, y la UNI y UNMSM no son la excepción en la búsqueda por captar a jóvenes talentosos, sin embargo para el Times Higher Education (THE) en su vigésima edición del World University Rankings, la mejor universidad del país hacia el 2024 no es ninguna de las mencionadas, y ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo.

De acuerdo a la clasificación publicada oficialmente el último 27 de setiembre, la Cayetano Heredia cuyo campus central está ubicado en el distrito de San Martín de Porres, figura situado en el rango mundial de 1001-1200 de un total de 1,906 casas de estudios pertenecientes a 108 países y regiones.

Tal y como lo expone la plataforma del THE, y replica la propia institución de educación superior peruana que por tercer año consecutivo logra tamaño reconocimiento a nivel internacional, para este vigésimo World University Rankings se tuvieron en consideración la evaluación de 18 indicadores de desempeño que contemplan puntualmente 5 áreas elementales, pudiendo llevarlo a cabo gracias a la nueva metodología denominada como WUR 3.0.

Cabe resaltar, que no es la primera vez que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) supera a la UNI y San Marcos dentro de dicho ranking internacional ya que por tercer año consecutivo ha sido considerada como la mejor con miras al presente 2024, mientras a nivel local, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) lo sitúa también en el primer lugar del Ranking Excelencia.

ESTAS SON LAS CARRERAS DE PREGRADO, CONVENIOS Y MODELO EDUCATIVO QUE OFRECE LA UPCH EN PERÚ

Desde su fundación en aquel 22 de setiembre de 1961 bajo el nombre de Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas, la UPCH siempre ha buscado la excelencia académica a través de la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género, inclusión social, el respeto a la diversidad, la libertad académica y la creación de oportunidades.

En ese sentido, actualmente la mejor universidad del Perú según el World University Rankings elaborado por el THE, le ofrece a los próximos ‘cachimbos’ que estarán rindiendo el Examen de Admisión 2024-II el 14 de abril, la oportunidad de escoger entre 24 carreras profesionales de pregrado distribuidas en las siguientes 8 facultades:

Ciencias e Ingeniería

Educación

Enfermería

Estomatología

Medicina

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Psicología

Salud Pública y Administración

Asimismo, y considerando los 5 pilares que promueve como modelo educativo: Inclusión hacia la diversidad, Internacionalización, Interdisciplinariedad, Responsabilidad Social e Investigación, emprendimiento e innovación, el THE resalta y valora que la UPCH participe activamente en “consorcios universitarios internacionales, como el Consorcio Universitario Hemisférico (HUC), CINDA y la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA)”, y también cuente con más de 270 convenios internacionales.