El popular comentarista deportivo peruano, Giancarlo Granda, sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales con un lamentable anuncio. Granda aprovechó sus cuentas para anunciar que desde hoy, miércoles 17 de julio, deja de formar parte de GOLPERU, uno de los portales y canales de televisión enfocados en el fútbol más populares del país. El comentarista dedicó unas palabras a su paso por este medio y, aunque no ofreció muchos detalles, contó un poco más sobre la situación. Conoce en esta nota qué fue lo que dijo.

¿Cómo anunció Giancarlo Granda su salida de GOLPERU?

Durante la tarde de hoy el ‘Flaco’ Granda aprovechó sus perfiles en redes como X (antes Twitter) e Instagram para anunciar su salida de GOLPERU. Esta noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues no se esperaban tal anuncio. Al parecer, el comentarista no habría dado señales de querer deslindarse del medio deportivo, por lo que nadie lo vio venir.

Así, mediante una publicación compartió que desde hoy dejaba de formar parte del portal. Asimismo, expresó que fue una decisión difícil de tomar, por lo que podemos entender que no fue despedido, sino que el mismo decidió renunciar. Según sus propias palabras, esto lo hizo porque confía en que puede seguir creciendo profesionalmente mediante otras iniciativas y proyectos.

“Gente, les quiero comunicar que desde hoy dejo de pertenecer a GOLPERU”, escribió. “Una decisión difícil de tomar, por todos estos años vividos, pero que entiendo hoy es lo mejor para mi crecimiento profesional”.

Posteriormente, en Instagram el comentarista continuó con sus declaraciones, agradeciendo a todas las personas que lo apoyaron por su paso en GOLPERU. Reconoce que a lo largo de todos esos años encontró tanto a personas de las que aprendió mucho, como a aquellas que lo fueron animando a seguir creciendo. Así como a varios amigos que considera que son para toda la vida.

“Quiero agradecer a todos aquellos quienes me ayudaron desde el día uno, me llevo mucho aprendizaje y ganas de seguir creciendo”, continuó. “Asimismo, me permití conocer a personas a las que hoy considero amigos para toda la vida. Un fuerte abrazo de gol para todos”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores del ‘Flaco’ Granda a su anuncio?

Pocos momentos después de que se compartiera esta noticia la publicación de Giancarlo Granda se comenzó a llenar de comentarios de sus seguidores. La mayoría expresó sorpresa por su decisión, mientras otros consideraron que es algo que debería haber hecho hace tiempo, pues podría aprovechar su talento y tener un mayor potencial en otro tipo de proyectos. Pero todos coincidieron en felicitarlo y desearle lo mejor en lo que tenga planificado para el futuro.

El ‘Flaco’ Granda ingresó a GOLPERU en 2021 y muchas de las personas que hoy los siguen lo conocieron a través de este canal. Es así que muchos recuerdan sus narraciones cuando la Liga 1 se transmitía a través de esta señal, así como sus participaciones en los diversos programas del medio. Ahora, si bien el comentarista todavía no ha anunciado cuál será el siguiente paso en su carrera, todos sus seguidores se mantienen a la espera para poder saber más.