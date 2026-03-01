En el marco de su 77 aniversario, el Hospital Hipólito Unanue, ubicado en la avenida César Vallejo, en el distrito de El Agustino, reafirma su rol histórico como uno de los principales establecimientos de salud pública de Lima Este, al servicio de miles de familias que confían día a día en su atención.

A lo largo de más de siete décadas, este hospital ha sido un pilar fundamental en la atención integral de la salud, brindando servicios en áreas clave como medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia, emergencia, salud mental, psicología, laboratorio clínico y diversas especialidades que responden a las necesidades de una población diversa y en constante crecimiento.

Su labor no solo se limita al tratamiento de enfermedades, sino también a la prevención, el diagnóstico oportuno y la orientación al paciente y su familia.

Detrás de cada consulta, cada guardia y cada procedimiento, hay un equipo humano comprometido: médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, personal administrativo y de apoyo que, incluso en contextos difíciles, mantiene firme su vocación de servicio. El compromiso del personal del Hospital Hipólito Unanue se refleja en la cercanía con los pacientes, en el esfuerzo diario por ofrecer una atención digna y en la responsabilidad de cuidar la vida con profesionalismo y empatía.

De esta manera, el pasado 24 de febrero, en el marco de su 77 aniversario, el Hospital Hipólito Unanue no solo conmemoró su trayectoria institucional, sino que también reafirmó su compromiso con la salud pública, proyectándose hacia el futuro con el mismo espíritu que lo ha caracterizado desde sus inicios: servir a la comunidad con vocación, humanidad y responsabilidad social.

SOBRE EL AUTOR