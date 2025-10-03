Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, a fin de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese contexto, muchos de ellos optan por estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones más prestigiosas del Perú, a fin de cumplir sus sueños académicos. No obstante, un reconocido ingeniero argentino sorprendió al revelar los mayores problemas que enfrentan los alumnos en general al resolver problemas de matemáticas. Esto ha despertado el interés, tanto de alumnos como seguidores, por conocer más de su perspectiva. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO UN INGENIERO ARGENTINO SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS?

En una entrevista para los alumnos de ‘Inspírate UNI’, el ingeniero argentino Damián estuvo comentando sobre los diversos desafíos que enfrentan los jóvenes en su época estudiantil en la universidad. Durante la charla, se le consultó su opinión sobre las evaluaciones en la resolución de ecuaciones, a lo que el profesional enfatizó en la necesidad de mejorar el método de estudio con el fin de fomentar el pensamiento crítico. Así, advirtió que un número considerable de estudiantes suele desarrollar procedimientos para resolver los ejercicios de manera mecánica, sin llegar a comprender a fondo el concepto teórico que los sustenta.

Un ingeniero argentino sorprendió al revelar los mayores problemas que enfrentan los alumnos en general al resolver problemas de matemáticas.

“Hay que cambiar estas cosas. Que resuelvan un ejercicio sin entender qué están haciendo (significa) entonces que no alcanza cierta profundidad o complejidad en su entendimiento. Piensan que entender matemática es aprenderse la fórmula y reemplazar los valores. Eso no es matemática. Eso lo puede hacer cualquiera. Entender la matemática es poder comprender el porqué de esa fórmula, de dónde viene, qué está representado, si se puede entender de otra manera o gráficamente. Entender eso es fundamental, no hacer solamente ejercicios”, sostuvo el ingeniero.

¿CUÁL ES LA MEJOR UNIVERSIDAD PARA ESTUDIAR INGENIERÍA EN EL PERÚ?

De acuerdo con el ranking SCImago 2025, la Universidad Continental es considerada como la institución con el mejor posicionamiento en el área de ingeniería dentro del Perú, basándose en la producción científica, la innovación y el impacto social. Esta clasificación le ha permitido superar a universidades que tradicionalmente han liderado este campo, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otras.

Asimismo, entre las nuevas carreras de ingeniería que ofrece la Universidad Continental, que tiene presencia en varias partes del país, se encuentran Ingeniería Civil, Industrial, Ambiental, de Sistemas e Informática, y Mecatrónica, lo cual se caracteriza por su modelo de enseñanza presencial, semipresencial y virtual. Por otro lado, te presentamos las otras casas de estudios del país que sobresalen en esta carrera y forman parte de este listado: