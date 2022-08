Tras 25 años, Johnny Depp regresará a estar detrás de las cámaras para filmar “Modigliani”, un drama biográfico sobre el artista italiano Amedeo Modigliani, junto a Al Pacino, quien será uno de los productores de la película.

Modigliani es considerado por sí mismo durante mucho tiempo un “fracaso crítico y comercial, navega durante 48 horas turbulentas y llenas de acontecimientos que se convertirán en un punto de inflexión en su vida y, en última instancia, consolidarán su reputación como una leyenda artística”, según el comunicado de Johnny Deep.

Basada en la obra de teatro del mismo nombre de Dennis McIntyre y adaptada para la pantalla grande por Jerzy y Mary Kromolowski, “Modigliani” tiene lugar en el París de 1916 y cuenta la historia del pintor y escultor nacido en Italia Amedeo Modigliani.

“Me siento tremendamente honrado por llevar a la pantalla la saga de la vida de Mr. Modigliani. Fue una vida de grandes dificultades que terminó en triunfo; una historia universalmente humana con la que todos los espectadores se pueden identificar”, indicó Deep.

Depp no había aparecido en un largometraje desde ‘El fotógrafo de Mianmata’, estrenada en 2020, y se pondrá en la piel de Modigliani tras transformarse en el rey Luis XV en la ‘Jeanne du Barry’ de Maïwenn, que actualmente se encuentra en proceso de filmación, según The Hollywood Reporter.

“Este proyecto ha estado muy cerca del corazón de Al Pacino. Al me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente. Esta es una parte de la vida de Modi y no una biografía. Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla”, dijo Barry Navidi, a cargo de la productora europea que respalda el proyecto.