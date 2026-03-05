Ya salió el capítulo 25 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”, el cuál marca el final de la serie. Luego de que Maru haya usado su técnica, las cosas se han puesto complicadas con los Simurianos y Karyans. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Capítulo 25 de “Jujutsu Kaisen Módulo”

Maru y Cross están en la reunión con los demás simurianos tras la decisión que tomaron sobre la convivencia con los Karyan.

“Ellos existen a nuestro lado porque ese es nuestro mundo y nuestra forma de vida”, reafirmando que el tema de convivir con ellos pero que de todas formas se cuidarán de que maten a la tribu Rumel.

Maru, Cross, Yuka y Tsurugi salen contentos de que hayan aceptado su pedido.

La madre de Yuka y Tsurugi los regaña desde “Ocultar su enfermedad hasta el último minuto, ignorarme y aceptar el duelo hasta ir a Tokio sin permiso y meterse en una pelea privada con extraterrestres y más”.

La madre de Yuka y Tsurugi les dice lo orgullosa que está de ellos y que no la hagan preocupar más.

Yuka y Tsurugi salen molestándose. Tras esto nos vamos a una conversación que está teniendo el Gallo Itadori con la mismísima Nobara.

El gallo le cuenta a Kugisaki sobre lo que acababa de vivir con Maru y piensa que ya no debería interferir más en el presente y que es alguien que ya debería estar decrépito o muerto.

El gallo se saca la capucha y vemos su rostro papucho con un aire a cierto personaje albino y se cuestiona sobre lo que debe hacer. Nobara le dice que quizá su pasado, presente y futuro está conectado. Itadori habla sobre lo que hicieron los Aliens y que era algo que él ya había dejado de hacer hace décadas.

“Originalmente era algo que debía haber logrado con mis propias fuerzas”, dice el gallo mientras recuerda a su abuelito.

“No lo perderé de vista más. Puedo ver lo que debo hacer de nuevo. Quiero tu cooperación, Kugisaki”, dice Yuji decidido y Nobara le sonríe y le dice “suena bien je”.

Panda habla y esto sorprende a Nobara que sonríe.

“Me trajeron solo porque sería incómodo para ti ir solo, pero mi razón para estar aquí se desvaneció en segundos, ¿eh?”, dice Panda a Itadori. “Oh, Panda-senpai, ¿aún puedes hablar?” respondió Nobara y Panda dijo “Sólo de vez en cuando. Me siento bastante bien hoy”.

Panda explica que si a partir de ahora no nacerán hechiceros, todos trabajarán en contramedida (junto a Todo Aoi)-

“Para que podamos exorcizar a los espíritus malditos justo después de que nacen, antes de que ganen poder masivo... ...necesitamos inculcar en los hechiceros actuales conocimientos sobre operaciones de barrera y exorcismo para ese propósito”, dice el Gallo y Nobara recuerda las barreras de Tengen.

“Y luego, rastrearemos minuciosamente a cualquier individuo con talento físico y restricción celestial que nazca en el futuro y controlaremos sus linajes.

Después de eso viene la protección y producción en masa de las herramientas malditas. Con la cooperación de las antiguas Tres Grandes Familias, esa parte debería ser bastante fácil.

El último punto es el problema más difícil. Cuando muera, me convertiré en un objeto maldito.

...Ja. Incluso si Tokio se recupera, durante los próximos doscientos o trescientos años...mientras esté vivo y bien, creo que podemos mantener el daño de los espíritus malditos a cero. E incluso después de eso, con todo lo que dejemos atrás, tal vez podamos crear una leyenda de seguridad absoluta", acota el gallo Itadori.

“Pero sabes, los extraterrestres realmente aparecieron. Así que nunca se sabe lo que podría pasar de ahora en adelante. Cientos de años después, tal vez algún día, de verdad... Si alguna vez la energía maldita vuelve a ser necesaria, pueden simplemente consumir un objeto maldito”, dice Itadori.

Nobara responde: “Espero que en el futuro haya gente con un sentido de la higiene tan inexistente como el tuyo, que esté dispuesta a tragarse cadáveres.

Además, ¿quién sabe cómo convertirse en un objeto maldito?“.

“Por eso digo que todos juntos deberíamos buscar la manera.

Ojalá Fushiguro estuviera aquí en un momento como este" dice Itadori confirmado que Megumi ha muerto en el tiempo actual.

Usami conversa con Jabaloma.

Hemos confirmado que todos los espíritus malditos en Tokio acaban de desaparecer.

Este hecho por sí solo es suficiente para convencer a los superiores.

Sin embargo, por si acaso, Solicito que mantengamos en secreto, por el momento, que no nacerán nuevos hechiceros a partir de ahora. Aún quedan partes utilizables del Muru de Naunakusu, pero

estás diciendo que, a menos que la energía maldita y el Muru vengan en un conjunto, es una moneda de cambio débil... ¿verdad?“ Aun así, el problema energético experimentará un progreso masivo en las próximas décadas.

Lo que temo es que, en lugar de que los beneficios de los espíritus malditos desaparezcan y su aparición futura disminuya drásticamente... ...se resaltarán las desventajas de perder hechiceros, y todo esto será utilizado como una campaña negativa por los extraterrestres simurianos.

“Ya lo descubrirán... Yo daré el primer paso.”, dice Jabaloma.

“Échame la culpa a mí. Maru sólo seguía mis órdenes. Infórmale a tus superiores así. Llámame si me necesitas. ¿Se trata de eso?” dice Jabaloma.

“No, ese no era yo... ¡YO! ¡Todos saben de esto, ¿verdad?! ¡El incidente que ocurrió hace 69 años en Tokio, Japón! ¡Este video que constantemente desata un juego del gato y el ratón entre ser subido y eliminado!”.

“Increíblemente, ¡este demonio que Satoru Gojo debía haber enterrado ha reaparecido en Tokio! ¡Mira! ¡Es la misma maldición de hace 69 años! ¡¡¡Un hechicero Jujutsu de tres ojos se enfrenta a él!!!“, dicen en las noticias. “Según una fuente confidencial, este tipo es aparentemente un extraterrestre que vino del planeta Simuria, ¡a cientos de millones de años luz de distancia! ¿Preguntas por qué un extraterrestre lucha contra maldiciones? ¡Es porque es un extraterrestre de la justicia! ¡Él luchó contra ese diablo por nosotros! ¡Respeto! ¡Qué inspirador! ¡Estoy deseando que llegue el día en que podamos conocerlo!“, siguen diciendo.

“Entonces es cierto que los cuervos de la Nueva Sombra también pueden capturar maldiciones en cámara. Es un problema cuando hacen cosas así sin permiso. ¿Por qué estamos jugando a la pelota hoy? Cuando eras niño, jugar a la pelota era probablemente un poco aburrido, ¿verdad? Pero sabes, se vuelve divertido cuando te conviertes en adulto. Despertar un cuerpo lento con ejercicio moderado, manteniendo perezosamente una conversación ociosa mientras lanzas la pelota de un lado a otro. Es esencialmente una comunicación visualizada", le dice Usami a Tsurugi mientras todos juegan baseball. Es perfecto para tomarnos nuestro tiempo y conocernos. ¿Es por eso que de repente los mayores empiezan a jugar al golf...? Siempre que la conversación gira en torno a naciones o grupos étnicos... ...el individuo tiende a ser pasado por alto. La gente no existe para el bien de la nación, La nación existe para el bien del pueblo. Terminamos olvidando una verdad tan obvia.“, sigue.

“Tenemos una montaña de problemas. Es exactamente por eso que, hacer cosas como esta... ...deberíamos valorar el tiempo que pasamos enfrentados. Nuestras técnicas malditas, “Caos” y “Armonía”... ...Creo que son realmente “deseos”. Todos anhelamos y buscamos un futuro brillante... nuestra propia felicidad. Y en ese proceso, alguien podría salir lastimado. Aun así... para poder aprender a desear mi propia felicidad, y la felicidad de tantos otros como sea posible, aunque sea un poquito", finaliza.

“Cuéntenme más sobre la Tierra y las personas”, dice Maru y Tsurugi le dice que sí mientras lanza la pelota con Yuka.

Tras esto, vemos a Yuka hablando con la cocinera. Ella está feliz de que Yuka esté viva y Yuka le dice “pero a cambio, Dabura-san...”.

La cocinera responde “Comparado con algo como la vida de Yuuka-chan...mi vida amorosa no importa en absoluto. …Dejaré de pensar en ello" mientras se agarra la cara, finalizando el manga de Jujutsu Kaisen Módulo con la cara de sorpresa de Yuka, con la mirada de la cocinera, luego de que alguien se golpee la cabeza y haga la misma onomatopeya que Dabura chocándose el cacho.

Colorin Colorado, Jujutsu Kaisen Módulo ha acabado.

Fecha del capítulo 25 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo 25 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” sale oficialmente el día 8 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”