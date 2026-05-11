Por Redacción EC

En la actualidad, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Por ello, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a sus usuarios los nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas, como es el caso de 'Berlín 2′. Sin embargo, el gigante del streaming, junto a una destacada productora de televisión española, se alista para continuar con el éxito de ‘La casa de papel’ y prepara una serie que tendrá a Fernando Cayo como protagonista, por lo que promete convertirse en todo un acierto. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.