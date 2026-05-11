En la actualidad, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Por ello, como todos los meses, la empresa estadounidense presenta a sus usuarios los nuevos lanzamientos con el objetivo de que se conviertan entre sus preferidos y principalmente se posicionen como las más vistas, como es el caso de 'Berlín 2′. Sin embargo, el gigante del streaming, junto a una destacada productora de televisión española, se alista para continuar con el éxito de ‘La casa de papel’ y prepara una serie que tendrá a Fernando Cayo como protagonista, por lo que promete convertirse en todo un acierto. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PERSONAJE SE BASARÁ EL NUEVO SPIN-OFF DE ‘LA CASA DE PAPEL’ EN NETFLIX?

Los fanáticos de ‘La casa de papel’ se mantienen a la expectativa por el estreno de ‘Berlín 2′ este viernes 15 de mayo a través de Netflix. Mientras tanto, ha surgido una noticia que ha llamado la atención de más de uno, al revelarse que el gigante del streaming, junto con la productora Vancouver Media, prepara una historia basada en el coronel Luis Tamayo (Fernando Cayo), que llevaría por título provisional ‘Buscametales’, conforme comparte El País y Praim Taim.

Esta serie tendría cuatro capítulos y retomará la historia tras el desenlace de la serie original para centrarse en el equipo policial encabezado por Tamayo. La nueva producción seguirá la intensa búsqueda del oro que la banda de El Profesor consiguió extraer del Banco de España, una misión que para las autoridades se convierte en una auténtica cuestión de honor y en el eje principal de la interesante trama.

Desde ese punto, la ficción avanzará como una carrera contra el tiempo marcada por la presión institucional, las investigaciones internas y el intento de esclarecer uno de los atracos más emblemáticos y mediáticos del universo de la serie, de acuerdo con Hola. Sin embargo, a pesar de que Netflix no ha confirmado sobre estas especulaciones, los medios internacionales señalan que ya se encuentran en pleno rodaje para estrenarse pronto.

¿QUÉ NUEVA SERIE SE ESTRENÓ EN NETFLIX?

Netflix ha lanzado con bombos y platillos en su catálogo una serie basada en hechos reales y ambientada en los años 90: ‘Leyendas’. Y es que, la historia retrata el momento en que el organismo británico Her Majesty’s Customs and Excise atravesaba serias dificultades para frenar el avance del narcotráfico. Frente a ese escenario, las autoridades locales apostaron por una estrategia tan inédita como riesgosa que eran crear identidades falsas conocidas como “leyendas” para infiltrar a empleados comunes de aduanas en las estructuras del crimen organizado.

Asimismo, a diferencia de los tradicionales agentes encubiertos, los reclutados eran personas corrientes provenientes de distintas regiones del país europeo, quienes recibieron una preparación mínima antes de asumir nuevas identidades dentro del mundo criminal británico. Con el paso del tiempo, la frontera entre sus vidas reales y sus roles clandestinos comenzó a desdibujarse de manera cada vez más peligrosa. Por último, la producción combina el suspenso propio del thriller policial con un fuerte componente de drama psicológico, mientras propone una reflexión crítica sobre los alcances y límites de los métodos utilizados por el sistema, conforme comparte la plataforma Chic Magazine.