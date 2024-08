Una vez más, Jean Ferrari se encuentra en el ojo de la tormenta por unas polémicas declaraciones que no cayó para nada bien a ciertas personas en las redes sociales ya que comparó a Universitario de Deportes con Real Madrid. En ese sentido, uno de los que no se quedó callado fue Coki Gonzáles que despotricó duramente en contra del administrador crema por igualarse con Florentino Pérez. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO COKI GONZÁLES SOBRE LA COMPARACIÓN DE JEAN FERRARI CON FLORENTINO PÉREZ?

Hace algunos días, Jean Ferrari brindó una conferencia de prensa para hablar sobre la actualidad de Universitario de Deportes y la celebración por los 100 años del club. Durante sus declaraciones, el administrador de la ‘U’ no dudo en compararse con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lo cual generó debate en las redes sociales. “Ya nos comparan con el Real Madrid, estoy más que contento con eso. Algunos me dicen el Florentino Peruano”, dijo entre risas.

Ante su pronunciamiento, Coki Gonzáles utilizó su programa “Latina Deportes” para criticar fuertemente a Ferrari y calificarlo como “matón”. “De 10 cosas que hace Jean Ferrari, en 9 todos discrepamos con él, en casi todas. Todas las hace con el fin de defender a su equipo. Jean Ferrari hace unos días, sin que nadie le diga nada, dijo: ‘Hasta me dicen el Florentino Pérez peruano’, palabras más, palabras menos. Yo la verdad, no me imagino a Florentino Pérez parándose en el palco del Real Madrid del Santiago Bernabéu al borde de la cancha, con un séquito de imitadores, con actitud de matón, increpando, levantando el brazo, vociferando, no me imagino a la gente que acompaña a Florentino Pérez, no me lo imagino. Si su objetivo es ser Florentino Pérez, no está cerca”, expresó.

¿QUÉ OPINÓ JEAN FERRARI SOBRE EL COMUNICADO DE ALIANZA LIMA?

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Jean Ferrari brindó declaraciones para la prensa y mostró su incomodidad con Alianza Lima por haber emitido un comunicado pidiendo fuertes sanciones para los jugadores por las peleas protagonizadas en Arequipa ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. En ese sentido, el administrador crema lamentó estas notificaciones desde el club victoriano y mencionó que dicho texto lo redactaron sus propios hinchas.

“Es desgastante escuchar todos los días cosas en contra de la ‘U’. Juega nuestro clásico rival en otra cancha y sus hinchas están hablando de nosotros, juega Cristal en otro lado y los periodistas están hablando de nosotros. Entiendo, estamos viviendo un mes importante para nosotros, cumplimos el centenario la próxima semana, tenemos un partido el domingo contra UTC, pero están hablando de lo de ayer, del clásico de hace una semana”, dijo al inicio.

“Alianza saca un comunicado hace cinco días hablando de nosotros. Es lamentable, ¿qué más puedo decir? Como la mayoría de comunicados que han hecho este año, lo han escrito sus hinchas. Eso es lo único que puedo opinar sobre un comentario de esa naturaleza”, precisó a los diferentes medios de comunicación que se encontraban presentes.

¿CUÁNTOS DÍAS UNIVERSITARIO DE DEPORTES NO PIERDE EN EL ESTADIO MONUMENTAL DE ATE?

Universitario de Deportes no conoce la derrota en el Monumental desde hace más de un año, es decir, 509 días, cuando fue derrotado por Alianza Lima con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa el 19 de febrero de 2023 por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Entonces, hasta la fecha el equipo de Fabian Bustos se mantiene invicto jugando de local.

CRONOGRAMA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO APERTURA 2024