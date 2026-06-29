Si al revisar la pantalla de su celular ha notado la aparición de un pequeño punto verde o naranja en la parte superior, es probable que haya llamado su atención e incluso le haya generado dudas. Asimismo, muchas personas creen que se trata de una falla del dispositivo, un desperfecto del sistema o una señal de que algo no funciona correctamente. Sin embargo, la realidad es muy distinta y ese pequeño indicador tiene un propósito específico. Aunque suele pasar desapercibido para la mayoría de los usuarios, este detalle forma parte del funcionamiento habitual de los teléfonos inteligentes y aparece únicamente en determinadas circunstancias. Su presencia no es casual ni responde a un error técnico, por lo que conocer su verdadero significado podría cambiar la forma en que interpreta lo que sucede en su dispositivo.

Exactamente qué significado tiene ese punto verde en el celular o a veces un punto anaranjado en la parte superior

Los puntos verde y naranja que aparecen en la parte superior de la pantalla cumplen una función de seguridad porque alertan al usuario cuando alguna aplicación está utilizando la cámara o el micrófono del teléfono. Esta característica fue incorporada por el sistema iOS y posteriormente adoptada por diversos dispositivos con Android para ofrecer mayor transparencia sobre el acceso a estos recursos. Estos indicadores suelen aparecer durante acciones cotidianas, como grabar un video, tomar fotografías, registrar notas de voz o realizar llamadas mediante aplicaciones de mensajería. Sin embargo, no son exclusivos de una sola plataforma, ya que también se activan en redes sociales y otras aplicaciones que requieren acceso a la cámara o al micrófono. Si alguno de estos puntos permanece encendido cuando no está utilizando ninguna aplicación que justifique ese acceso, es recomendable verificar los permisos otorgados a las aplicaciones instaladas para asegurarse de que ninguna esté captando audio o video sin su conocimiento.

Cómo tener acceso a estas aplicaciones si el celular es un iPhone para que aparezca el puntito verde

En los dispositivos con sistema iOS, los usuarios pueden revisar qué aplicaciones tienen autorización para utilizar la cámara o el micrófono ingresando a Ajustes, luego a Privacidad y seguridad, y seleccionando la opción Cámara o Micrófono. Allí se mostrará la lista de aplicaciones que cuentan con estos permisos, lo que facilita controlar el acceso a estas funciones. Asimismo, cada vez que alguna aplicación active la cámara o el micrófono, aparecerá el correspondiente punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla como señal de que esos recursos están en uso. Si usted detecta que una aplicación tiene permisos que ya no considera necesarios, puede revocarlos o modificarlos directamente desde ese mismo menú para reforzar la privacidad de su dispositivo.

Esta la manera de comprobar en el android los permisos de las aplicaciones en un dispositivo según sus funciones

Para verificar los permisos de las aplicaciones en un dispositivo Android, ingrese al menú Ajustes, seleccione Aplicaciones y luego acceda a la sección Permisos. Desde allí podrá revisar a qué funciones del teléfono tiene acceso cada aplicación, como la cámara, el micrófono, los contactos o el almacenamiento. Si detecta que alguna aplicación cuenta con permisos que considera innecesarios, puede modificarlos fácilmente. Solo deberá habilitar o desactivar el acceso según sus preferencias, lo que le permitirá tener un mayor control sobre la privacidad y la seguridad de su dispositivo.

También puede acceder a Privacidad y luego a Administrador de permisos para consultar qué recursos del dispositivo utilizan las aplicaciones. En este apartado encontrará categorías como calendario, ubicación, archivos multimedia, mensajes, cámara y micrófono. Al seleccionar las opciones de Micrófono o Cámara, se desplegará la lista de aplicaciones que cuentan con autorización para acceder a esos recursos. Desde allí es posible cambiar el nivel de acceso, eligiendo entre Permitir solo mientras la aplicación está en uso, Preguntar siempre o Denegar el permiso, según el nivel de privacidad que desee mantener.

Mantener un control periódico de estos permisos es una medida básica para proteger su privacidad

Revisar con frecuencia los permisos otorgados a las aplicaciones es una práctica sencilla, pero muy importante para fortalecer la seguridad y la privacidad de su dispositivo móvil. De esta manera, podrá detectar si alguna aplicación tiene acceso a funciones que no son necesarias para su funcionamiento y ajustar la configuración cuando lo considere conveniente. Asimismo, es recomendable verificar los permisos después de instalar una nueva aplicación o tras una actualización del sistema operativo, ya que en algunos casos pueden solicitarse nuevas autorizaciones. Mantener este hábito contribuye a reducir riesgos relacionados con el acceso no autorizado a información personal y al funcionamiento de los sensores del dispositivo. En ese sentido, mantener un control periódico de estos permisos es una medida básica para proteger su privacidad y evitar el uso indebido del micrófono o la cámara del celular.

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