Por Redacción EC

Si al revisar la pantalla de su celular ha notado la aparición de un pequeño punto verde o naranja en la parte superior, es probable que haya llamado su atención e incluso le haya generado dudas. Asimismo, muchas personas creen que se trata de una falla del dispositivo, un desperfecto del sistema o una señal de que algo no funciona correctamente. Sin embargo, la realidad es muy distinta y ese pequeño indicador tiene un propósito específico. Aunque suele pasar desapercibido para la mayoría de los usuarios, este detalle forma parte del funcionamiento habitual de los teléfonos inteligentes y aparece únicamente en determinadas circunstancias. Su presencia no es casual ni responde a un error técnico, por lo que conocer su verdadero significado podría cambiar la forma en que interpreta lo que sucede en su dispositivo.