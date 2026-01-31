Los tiempos de coronavirus generaron que de un momento a otro perdiéramos contacto físico con nuestros seres más queridos. Desde ese entonces, las demostraciones de afecto fueron decreciendo al punto de que muchas personas hasta hoy tienden a rechazar los abrazos, la saludable práctica por la cual terminan revelándose los detalles entorno a explicación científica que va más allá de lo meramente expresivo, y plantea hipótesis vinculada a la crianza y primera infancia.

ESTO ES LO QUE REALMENTE PUEDE ESTAR PASÁNDOTE SI NO TE GUSTAN LOS ABRAZOS, SEGÚN EXPLICACIÓN PSICOLÓGICA

De manera tan necesaria como afectiva, el ser humano suele necesitar de muestras de cariño que liberen diversas hormonas, por ejemplo, y así podamos sentir plenitud, sin embargo también existe un sector poblacional que evidencia rechazo hacia el abrazo, encontrándose respuesta científica en esa razón de ser.

De acuerdo a información compartida por Time gracias a datos también recogidos de estudio realizado y publicado en Comprehensive Psychology de Sage Journals, esta práctica habitual entre familiares, por mencionar al núcleo más cercano, carecería de efectos positivos producto de la relación existente entre la crianza y la actualidad.

“Nuestra tendencia a tener contacto físico (abrazos, palmaditas en la espalda o tomarnos del brazo a un amigo) suele ser producto de nuestras experiencias en la primera infancia”, refiere dicho medio a través de la palabra de Suzanne Degges-White, profesora de Orientación y Formación de Orientadores en la Northern Illinois University, quien además ejemplifica la situación de la siguiente manera:

- “En una familia que no era típicamente demostrativa físicamente, los niños pueden crecer y seguir ese mismo patrón con sus propios hijos”

Al respecto, las conclusiones publicadas en Comprehensive Psychology el 1 de enero de 2012, exponen que “abrazar es un elemento importante en la formación emocional de un niño”, y por ende si durante la crianza, por ejemplo, tu papá o mamá estuvieron lejos de brindarte afecto mediante abrazos, lo más probable es que hoy sientas rechazo hacia ese gesto e intención cuyas características ofrecen variados beneficios.

ESTOS BENEFICIOS TE BRINDA ABRAZAR A OTRA PERSONA

El contacto físico es indispensable para fortalecer los lazos amicales, familiares, y amorosos, y por ello el abrazo es fundamental para que ese fortalecimiento sea afectivo entre seres humanos.

La efemérides de cada 21 de enero que conmemora el Día Internacional del Abrazo a nivel mundial, debe despertar conciencia sobre la importancia que representa demostrar cariño, amor y apego a través del entrelazamiento de brazos, y los gestos corporales, y porque además otorga beneficios para la salud tanto física como psicológica.

A continuación, te compartimos algunos de los beneficios que genera dar un abrazo con la finalidad de reforzar nuestro sistema inmunológico, y bienestar emocional, según la ciencia:

Reduce el estrés, el ritmo cardíaco y la tensión

Disminuye la presión arterial y las probabilidades de padecer demencia

Mejora el flujo sanguíneo y las relaciones de pareja

Estimula la hormona del crecimiento en los niños

Aporta sensaciones de seguridad, energía, fortaleza, armonía y plenitud

Combate el insomnio

Estimula el desarrollo y la supervivencia de las neuronas

Ayudan a controlar el apetito

Favorecen la longevidad

A partir del último 21 de enero de 2026, aprovechemos la ocasión para abrazar consensuadamente con mayor frecuencia, pero siempre respetando el espacio de la otra persona, tal y como lo recomienda el propio portal que promueve dicha efemérides celebrada por primera vez hace casi 40 años.