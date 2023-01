Como cada año, la aplicación WhatsApp presenta requisitos mínimos para los celulares smartphones que deseen gozar de este servicio. Es por ello que varios medios de comunicación vienen informando sobre qué equipos se quedarían sin el servicio de mensajería desde el 1 de febrero. En esta nota te contaremos los detalles que debes conocer al respecto sobre este tema, además de otra información relacionada.

QUÉ CELULARES SE QUEDARÍAN SIN WHATSAPP DESDE EL 1 DE FEBRERO

Según se indica en medios de comunicación tecnológicos, quienes usan el sistema Android, Google Play Store indica dentro de las especificaciones de WhatsApp que un celular necesita tener instalada la versión de Android 4.1 en adelante para que la aplicación pueda funcionar correctamente.

Por otro lado, mientras que las personas que cuenten con un iPhone, App Store señala que el un celular necesita tener instalada la versión de iOS 12.0. para que la aplicación pueda funcionar correctamente.

Cabe resaltar que tener una versión menor a esta no implica que WhatsApp no se pueda instalar. Sí se podrá, sin embargo, esta presentará errores, además de no tener disponibles actualizaciones y mejoras en sus sistemas. Por otro lado, tampoco tendrán acceso a parches de seguridad, por lo que serán más vulnerables a ciberataques por parte de delincuentes virtuales.

DATOS QUE DEBES CONOCER SOBRE LOS CELULARES SMARTPHONE

Un smartphone es un dispositivo móvil que combina las funciones de un teléfono móvil y de un PDA. Estos dispositivos funcionan sobre una plataforma informática móvil, con mayor capacidad de almacenar y capaz de realizar tareas simultáneamente, tareas que realiza un ordenador o una computadora, y con una mayor conectividad que un teléfono convencional. Debido a ello, estos teléfonos reciben el nombre de inteligente, que se utiliza más bien con fines comerciales para distinguir de los teléfonos móviles o celulares básicos. El antecedente más cercano de estos dispositivos son los PDA.

Por otra parte, el smartphone tiene su origen a fines de la década de los 2000 y se popularizaron rápidamente en el transcurso de la década de 2010.

A principios del año 2013, los smartphones superaron en venta a los teléfonos celulares básicos/convencionales, revolucionando para siempre la telefonía móvil/celular desde entonces. Los sistemas operativos móviles más utilizados al año 2021 son Android e iOS y las marcas más populares son Xiaomi, Samsung, Apple, Oppo, Realme, Vivo y Motorola.

Una de las principales características de los smartphones es la pantalla táctil capacitiva, que reemplaza a los botones y a la pantalla visual pequeña de los teléfonos convencionales. Entre otros rasgos comunes está la función multitarea, el soporte completo al correo electrónico, el acceso Internet vía Wifi o redes LTE, 2G, 3G, 4G, 5G; funciones multimedia (cámara y reproductor de audio/vídeo), programas de agenda, administración de contactos, acelerómetro, Bluetooth, GPS y algunos programas de navegación, así como ocasionalmente la capacidad de leer documentos en variedad de formatos como PDF, HTML, TXT y documentos ofimáticos.

Casi todos los smartphones también permiten al usuario instalar aplicaciones adicionales, habitualmente incluso desde terceros, hecho que dota a estos teléfonos de muchísimas funciones en diferentes ámbitos, lo que lo hace atractivo comercialmente.

QUÉ ES WHATSAPP

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes (también cuenta con versiones para computadora), propiedad de Meta. La aplicación permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, además de imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, contactos, gifs, stickers, así como llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez, entre otras funciones.

WhatsApp se integra automáticamente a la libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones, ya que no es necesario ingresar alguna contraseña o PIN para acceder al servicio.

Según datos de principios del año 2020, es líder en mensajería instantánea WhatsApp en gran parte del mundo, en el que supera los 2000 millones de usuarios, superando a otras aplicaciones como Facebook Messenger o Telegram, entre otros.