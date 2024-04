La inversión en infraestructura es crucial para el progreso de cualquier país, porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos y fortalece la economía. Para este año, el Perú espera alcanzar un crecimiento de 3% de su producto bruto interno (PBI), según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para cumplir esa meta, la inversión es fundamental, ya que se están impulsando varios proyectos en cartera. Uno de ellos es el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) y otro es el Anillo Vial Periférico (US$ 3,400 millones), ambos con un impacto significativo en el desarrollo económico del Perú.

Además, se estima que este año se adjudicarían varios proyectos importantes: el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 394 millones), la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1,200 millones), 15 proyectos del sector eléctrico valorizados en US$ 900 millones, y la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Puerto Maldonado con una inversión de US$ 98 millones, entre otros.

Según Cosco Shipping, en noviembre se inaugurará la megaobra del puerto de Chancay, que será un motor dinamizador para la economía. Incluso, Lima Airport Partners (LAP) comentó que en diciembre estará en operación la nueva infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Perú, atractivo para invertir

De acuerdo con Carlos Núñez, socio de DLA Piper, Perú es un país atractivo para invertir en proyectos de infraestructura.

“En el último año, se han podido reactivar de manera paulatina algunos proyectos de infraestructura pública que estaban muy ralentizados y se han relanzado proyectos que estaban pendientes en cartera hace mucho tiempo. Incluso este año ya se ha logrado alguna adjudicación importante”, sostuvo.

Sin embargo, Núñez señaló que esta tendencia debe ser sostenida y no simplemente circunstancial. Destacó que el Estado peruano ha cumplido con sus compromisos de pago a largo plazo en proyectos de APP cofinanciados, lo que debería permitir financiar nuevas obras de infraestructura pública a pesar de la inestabilidad política y, en algunos casos, de la falta de certeza jurídica en el país.

Agregó que continuar cumpliendo los compromisos financieros asumidos, recuperar la estabilidad política y la plena confianza jurídica es sumamente importante de cara a las nuevas inversiones que se quieran realizar en el país.

En ese contexto, DLA Piper, firma global con presencia en más de 40 países, organiza el Peru’s Investment Summit 2024, un evento que congrega a diversos agentes de la economía peruana y extranjera para debatir en torno al tema de “Infraestructura para el desarrollo: retos y oportunidades de la inversión en el Perú”, a desarrollarse este 25 de abril.

“El Perú se encuentra ante una nueva ventana de transformación y oportunidad. La inversión en infraestructura, facilitada por el trabajo conjunto y coordinado del sector público y privado, no solo es una apuesta segura por el futuro del país, sino también un compromiso tangible y firme con el bienestar y desarrollo de la población”, precisó Ricardo Escobar, managing partner de DLA Piper Perú.